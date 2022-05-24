الوحدة والنصر.. مطاردة الوصافة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يتشبث الوحدة بأمل إنهاء الموسم في وصافة ترتيب دوري الخليج العربي حينما يستضيف النصر باستاد آل نهيان في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 55 وانتظار نتيجة مباراة الشارقة الذي يحل ضيفاً على العين غداً، إذ إن الفوز وتعثر الشارقة يمنحان العنابي المركز الثاني وفرصة المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وحقق الوحدة فوزاً معنوياً في الجولة الماضية في الديربي على حساب الجزيرة بنتيجة 2-1 ليصل إلى 49 نقطة في ثاني أكبر عدد من النقاط يحصده الفريق في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بعد موسم 2009-2010 الذي حقق فيه اللقب.

مهمة

ويعول الفرنسي غريغوري على البدلاء والعناصر الشابة لتعويض الغيابات في ظل انضمام الرباعي محمد الشامسي وعبدالله حمد وخليل إبراهيم وطحنون الزعابي لقائمة المنتخب الأول، ومنصور المنهالي للمنتخب الأولمبي، فيما يغيب كل من البرتغاليين فابيو مارتينز وأدريان سيلفا لتراكم الإنذارات، ومحمود خميس لبند الإعارة من النصر.

وقال غريغوري إن الوحدة يتطلع لختام الموسم بصورة إيجابية، والفريق لا يزال يطارد المركز الثاني، والمهمة ليست سهلة وفي يد الفريق، ومطالبين بتحقيق الانتصار أولاً وانتظار نتيجة مباراة العين والشارقة لإنهاء الموسم في المركز الثاني.

وأضاف إنه يعرف فريق النصر جيداً والذي يملك إمكانات كبيرة وخصوصاً في خط الهجوم، ولذلك يجب خوض المباراة بتركيز شديد ومثابرة وبذل أقصى جهد للفوز.

وداع

من جهته، يسعى النصر لتحقيق الفوز لوداع موسمه بأفضل صورة ممكنة بعد الخسارة غير المتوقعة من الظفرة السبت الماضي على ملعبه. وستكون مواجهة الوحدة المباراة الأخيرة للمدرب سالم ربيع الذي تسلم مهامه على رأس الفريق في الجولة 15 بعدما تعاقد العميد رسمياً مع المدرب الألماني ثورستن فينك الذي سيوجد بدوره في الملعب لمتابعة المباراة.

وتوجه سالم ربيع بالشكر إلى اللاعبين وإدارة العميد على الفترة التي قضاها مع الفريق وقال في هذا السياق: أشكر اللاعبين والإدارة على تعاونهم معي، تجربتي تنتهي بنهاية مباراة الوحدة ولكن يربطني عقد أبدي بالعميد.

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