الظفرة والعروبة.. مصير البقاء والهبوط

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، الفجيرة – محمد فضل

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تتجه الأنظار في السادسة والربع مساء اليوم صوب إستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، لمتابعة المباراة المرتقبة والأهم بين الظفرة والعروبة في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

والتي سيتحدد على ضوء نتيجتها هوية الهابط الثاني إلى دوري الهواة رفقة فريق الإمارات الذي هبط رسمياً للدرجة الأولى قبل ثلاث جولات. وتفصل ثلاث نقاط بين الظفرة والعروبة في جدول الترتيب، إذ يحتل الظفرة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، يليه العروبة بـ 18 نقطة.

ويدخل الظفرة المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين.

بينما ليس أمام العروبة خيار سوى تحقيق الفوز للاستمرار في دوري الأضواء للموسم الثاني على التوالي، وهو ما سيجعل المباراة مشتعلة وعلى صفيح ساخن حتى نهايتها، إذ إن الحسم أصبح في يد كل فريق من أجل تحديد مصيره.

الظفرة رغم تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة وخسارته في 4 مباريات متتالية أمام الوحدة والعين والوصل وشباب الأهلي، إلا أنه حافظ على آماله في البقاء وفارق النقاط بعد فوزه الثمين على النصر 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. ويعول الظفرة على خوض المباراة على ملعبه الذي ربما يكون أحد أسلحته الهامة في حسم اللقاء لصالحه.

حظوظ

في المقابل كانت الجولات الأربع الأخيرة للعروبة بمثابة التشبث بالأمل وإحياء حظوظ البقاء بعد أن نجح في تحقيق فوزين على بني ياس والإمارات وتعادلين أمام خورفكان والوصل، لينجح الفريق في العودة من بعيد في الأمتار الأخيرة ويقلص الفارق إلى ثلاث نقاط بعدما وصل إلى 7 قبل 5 جولات من النهاية.

ويعزز من حضور الظفرة اكتمال صفوف الفريق في مواجهة اليوم بجاهزية جميع اللاعبين، إذ يدخل المباراة من دون غيابات بعد استعادة جهود سلطان الغافري الذي انضم للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وانتهاء إيقاف راشد عبد الله.

وستكون المباراة الاختبار الأهم للمغربي بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة الذي نجح في تحسين نتائج وعروض الفريق عقب توليه المهمة خلفاً للبرازيلي المقال روجيرو ميكالي، ولإثبات أنه جاء في الوقت المناسب.

طرد

ووصف الإدريسي مباراة اليوم بـ «مباراة الموسم» بالنسبة للظفرة، مؤكداً أن الحظ لم يحالف فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة أمام العين وشباب الأهلي والوصل بسبب تعرض الفريق للطرد في كل مباراة بالرغم من الأداء القوي والغيابات.

وأضاف: إن الفريق قدم مباراة كبيرة وبروح قتالية عالية أمام النصر بعد اكتمال صفوفه، مشدداً على أن الظفرة مطالب بتحقيق الفوز وسيلعب على ذلك رغم أن التعادل يمكنه من بلوغ هدفه لتأكيد بقائه في دوري المحترفين. وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم ولاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري والجمهور وكل منتسب للنادي يعمل بكل جهده من أجل هذه المباراة.

وطالب الإدريسي جمهور الظفرة بدعم الفريق ومؤازرته في مدرجات ملعب المباراة، مجدداً ثقته في لاعبي الفريق وخبراتهم التي اكتسبوها بدوري المحترفين من أجل الفوز.

فوز

من جانبه، يدخل لاعبو العروبة لمباراة ملعب الظفرة بشعار «نكون أو لا نكون»، ويعلم رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي مدرب الفريق بأن أي نتيجة غير الفوز اليوم تعني عودته من جديد للعب في دوري الهواة خلال الموسم المقبل، وأحدث العروبة صحوة وإن كانت متأخرة خلال الجولات الثلاث الماضية .

والتي تمكن عبرها من الحصول على 7 نقاط من 9 بعد فوزه على بني ياس والإمارات وتعادله أمام الوصل خلال الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويكفيه الفوز على الظفرة ليصل إلى النقطة 21 وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه الظفرة حالياً وفي حال حقق العروبة الانتصار يتساوى مع منافسه في النقاط لكن المواجهات المباشرة ترجح كفة أخضر الفجيرة، أما التعادل أو فوز الظفرة فسيبقي الفارس موسماً جديداً بدوري الأضواء والشهرة.

غياب

ويخوض العروبة مباراة اليوم بصفوف شبه مكتملة، حيث تشهد التشكيلة عودة الكاميروني كاك لصفوف الفريق بعد غيابه عن مباراة الإمبراطور بسبب تراكم الإنذارات، وتعتبر عودة كاك مهمة للجهاز الفني وذلك لما يقوم به من أدوار كبيرة في خط الوسط.

بدوره قال مدرب العروبة العبيدي: نخوض أهم مباراة في الموسم الحالي ولاعبو الفريق في قمة الجاهزية لمواجهة الحسم، ويجب أن يكون التركيز حاضراً طوال وقت المباراة والبعد عن الأخطاء وتجنب الهفوات، وتابع: لا خيار للعروبة بغير الفوز من أجل تأكيد بقائه في دوري أدنوك للمحترفين. وننتظر مؤازرة جماهير النادي.

كما أكد خالد الجابري لاعب العروبة بأن حلم البقاء في دوري أدنوك يمر عبر بوابة الظفرة، ولا بد من تحقيق الانتصار مع كامل احترامنا للفريق المضيف، ودعا الجابري جماهير الأخضر العرباوي إلى ضرورة التواجد اليوم بمدرجات ملعب الظفرة وذلك من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية التي تضمن بقائنا مع الكبار موسماً ثانياً على التوالي.

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