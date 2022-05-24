الوصل والجزيرة.. مسك الختام

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يخوض فريق الوصل وضيفه الجزيرة، مباراتهما مساء غد في مسك ختام دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، ويسعيان معاً إلى ترك بصمة في الجولة 26 خاتمة البطولة.

وقبل المباراة، يقف الوصل في المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وهو المركز الذي بات حكراً له، وبغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم، أو نتائج مباريات الفرق الأخرى.

بدوره، أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن استعدادات فريقه جيدة، وتركيزه عال، مشدداً على أن الفوز هدف الوصل للحصول على مركز أفضل في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وأشار هيلمان إلى أن الوصل، لم يوفق في مبارياته مع الجزيرة خلال الموسم الجاري، منوهاً إلى أن ذلك يحفز الوصل نحو السعي إلى اقتناص النقاط الثلاث، أملاً بإنهاء الدوري بصورة أفضل.

عناصر

من جانبه، اعترف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه يواجه صعوبة في اختيار عناصر التشكيلة التي سيدفع بها في اللقاء، نسبة للغيابات العديدة في صفوفه، بسبب الإصابات وانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب الوطني، وغياب خلفان مبارك وسالم راشد لنيلهما شرف أداء الخدمة الوطنية، مؤكداً في المؤتمر الصحفي التقديمي أنه لا يعرف الأسماء التي سيدفع بها في المباراة ولكنه سيختار المجموعة الأنسب التي يمكنها خوض اللقاء..

وقال كايزر: في ظل الظروف التي نعيشها لا بد أن نمنح الفرصة لبعض الوجوه الشابة كما فعلنا في العديد من المباريات السابقة، لكن هذا لن يغير من حقيقة رغبتنا في تحقيق الفوز وعدم التعامل مع المباراة باعتبارها ودية، رغم أن نتيجتها لن تؤثر على مركزنا في جدول الترتيب، لأن الفوز من أجل النادي وجماهيره ولأجل اللاعبين أنفسهم وبهدف إنهاء الموسم بفوز مع أداء جيد.

وشدد مدرب الجزيرة على أهمية اللعب بجدية واحترام المباراة لأنها جزء من المنافسة وأمام فريق يضم العديد من العناصر المتميزة، ذاكراً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم الأفضل في مباراة ختام الموسم.

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