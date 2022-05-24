أروابارينا .. 100 يوم في رحلة حلم التأهل لمونديال 2022

المصدر: وام

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يستهل منتخب الإمارات لكرة القدم مساء اليوم برنامج إعداده الذي يستمر 14 يوما، حتى موعد مواجهة نظيره الأسترالي في السابع من يونيو المقبل في الدوحة، باستاد أحمد بن علي، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي المؤهل بدوره لنهائيات كأس العالم 2022، والتي تعد المرحلة الأخيرة من مشوار طويل قطعه المنتخب الوطني وصولاً إلى هذه المرحلة.

فمنذ مباراته الأولى في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس آسيا وكأس العالم 2022 التي انطلقت في شهر سبتمبر عام 2019، وتحديدا في التاسع من شهر سبتمبر حينما حل منتخب الإمارات ضيفاً على نظيره الماليزي في مباراته الأولى بمشوار التصفيات، وفاز بنتيجة 2-1، قطع منتخب الإمارات مشوارا طويلا من التصفيات، وجال بلدانا كثيرة في القارة خلال فترة قاربت على الألف يوم، وخاض خلالها 18 مباراة.

و حين يتحضر منتخب الإمارات لمواجهة منتخب استراليا في السابع من يونيو المقبل، سيكون مر على مباراته الأولى في هذه التصفيات 1002 يوم كامل.

وستكون الـ14 يوماً المقبلة التي تحتمل الزيادة لمدة 21 يوماً في حالة تخطي عقبة منتخب استراليا، في الملحق الآسيوي، وصولا لملاقاة منتخب بيرو يوم 14 يونيو، هي المرحلة المتوجة لمشوار الألف يوماً السابقة.

وسعيا لتحقيق طموحات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تأهل المنتخب في المرحلة الأخيرة من التصفيات لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، وضع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب الإمارات الذي تولى المهمة رسمياً في 13 فبراير الماضي، ووصل اليوم الثلاثاء إلى يومه الـ100 في قيادة منتخب الإمارات، برنامج إعداد مكثفا يحمل على عاتقه تحقيق طموحات هذا الجيل.

و من أجل هذه المرحلة من التصفيات ضم أروابارينا 30 لاعبا للقائمة المبدئية للمنتخب بعد متابعة مستمرة لجميع لاعبي فرق دوري أدنوك للمحترفين، وكان أبرز ملامح هذه القائمة عودة عمر عبد الرحمن لاعب شباب الأهلي، إلى تشكيلة المنتخب بعد غياب طويل بسبب الإصابات التي طاردته الفترة الماضية.

و برغم أن دوري أدنوك للمحترفين لم يسدل الستار بعد على جولته الأخيرة، المقرر لها غدا و بعد غد، إلا أن تجمع المنتخب ينطلق قبل نهاية الدوري، والذي ستقام جولته الأخيرة بدون اللاعبين الدوليين.

ومن المقرر أن يكثف الجهاز الفني من تحضيراته خلال فترة المعسكر المحلي، وصولاً إلى خوض المباراة التجريبية الوحيدة أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو الجاري بإستاد زعبيل بنادي الوصل على أن تغادر البعثة إلى الدوحة يوم 30 من ذات الشهر، للإعداد هناك للأسبوع الأخير قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب استراليا.

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