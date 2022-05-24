«قضاة الملاعب» تدفع بعناصر شابة لاكتساب الخبرات

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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واصلت لجنة «قضاة الملاعب» في اتحاد الكرة منح فرصة إدارة المباريات لعدد من الوجوه الشابة التي يعول عليها خلال السنوات المقبلة، ضمن سياسة تجديد الصفوف ومنح الكوادر الشابة فرصة لإثبات ذاتهم وقدراتهم، وخلال الجولة 25 لدوري أدنوك أدار علي الزرعوني مباراة عجمان مع العين وظهر بمستوى طيب.

كما أدار ناصر العلي مباراة شباب الأهلي مع بني ياس، وخلال هذه المباراة كانت هناك بعض القرارات المثيرة للجدل مثل، احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي رغم أن التلامس طبيعي، وتم استدعاء الحكم لمراجعة اللعبة ولكنه أصر على قراره، إضافة إلى احتساب هدف لشباب الأهلي وهناك شك بأنه من تسلل.

وشهدت مباراة النصر مع الظفرة التي أدارها الحكم الدولي محمد عبد الله عدداً من حالات اللعب المثيرة، وساهمت خبرة الحكم الكبيرة في التعامل مع تلك الحالات، مثل إلغاء هدف للظفرة بداعي التسلل وهو قرار صحيح من الحكم المساعد، كما تم احتساب هدف صحيح للنصر، ولا يوجد شبه تسلل في اللعبة، وطالب النصر بركلة جزاء ولكن لمس مدافع الظفرة للكرة لم يكن متعمداً، ووفق الحكم في احتساب هدف الظفرة الأول.

وأحسن الحكم عمر آل علي التعامل مع واقعة اللاعب جمال معروف الذي حل بديلاً للبرازيلي جونينهو، ولم يمكث داخل أرضية الملعب سوى 3 دقائق فقط بعدها غادر الملعب بعد نيل بطاقة حمراء، بعد تدخله المتهور والعنيف على ساق مدافع خورفكان عادل سبيل ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة ليترك فريقه بعد مشاركة 25 دقيقة فقط.

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