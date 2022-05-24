عبد الله حسن:صراع البقاء بين الخبرة والروح القتالية

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه الأنظار نحو المباراة الحاسمة والفاصلة بين الظفرة والعروبة والتي ستقام على ملعب الأول يوم الأربعاء المقبل، وعلى ضوء نتيجتها سيتحدد الفريق الذي سيودع دوري أدنوك للمحترفين.

حيث يحتل الظفرة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بعد الفوز على النصر بملعبه بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الفوز أو التعادل يضمن بقاء الفريق بعالم المحترفين، أما العروبة فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد التعادل الأخير مع الوصل، ولا يملك الفريق سوى فرصة تحقيق الفوز خلال اللقاء.

يقول عبد الله حسن المحاضر الفني في الاتحادين الدولي والآسيوي، هناك تقارب كبير في المستوى بين الفريقين، في الوقت نفسه هناك نقاط فنية ترجح كفة كل فريق لتحقيق الفوز والبقاء في دوري المحترفين، ولعل أبرزها إقامة المباراة على ملعب الظفرة وتلك ميزة في صالح صاحب الأرض إذا أحسن استغلالها كما يملك الخبرة بينما يمتاز العروبة بالروح القتالية.

كروت رابحة

ويضيف عبد الله حسن قائلاً: بالنسبة للظفرة فيملك عدداً من اللاعبين الذين يمتلكون خبرة التعامل مع دوري المحترفين ومثل تلك المباراة الصعبة والحاسمة ولعل أبرزهم ديبوب، والفريق يحسن التعامل مع المباريات خاصة الحاسمة، ولعل عودة الحارس خالد السناني ساهمت في استقرار الفريق وعودة الثقة في خط الدفاع.

ولكن الفريق يعاني من عدم الاستقرار الفني مما ترتب عليه تذبذب في المستوى وأداء ونتائج الفريق، ولكن الفريق يدرك انه أمام مباراة مصيرية لذلك سوف يحشد كل أسلحته للخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرص الفريق في البقاء بدوري المحترفين.

ويشير عبد الله حسن إلى أن فرص العروبة لا تقل عن منافسه للعديد من الأسباب منها حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق ودعم الإدارة الكبير للجهاز الفني واللاعبين، إضافة إلى الثقة المتبادلة بين المدرب واللاعبين، خاصة وأن المدرب أحسن وضع خطة لإنقاذ الفريق أتت بثمارها في الجولات الأخيرة للمسابقة، مما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، وتلك نقطة مهمة حيث يعوض اللاعبون ضعف عنصر الخبرة بالروح القتالية.

ويتوقع عبد الله حسن أن يعتمد مدرب الظفرة على تأمين دفاعه بشكل محكم خلال اللقاء الفاصل مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي لإحراز أية أهدف، فيما يتوقع أن يلعب مدرب العروبة بشكل حذر مع الاعتماد على اللعب السريع لكسر حالة التكتل الدفاعي المنتظرة لفريق الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز