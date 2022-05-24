الجولة 25.. الرمق الأخير

المصدر: دبي - علي شدهان

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يُحسب لدوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، أن يكون حسم إحدى «معاركه» المهمة معلقاً حتى الرمق الأخير، وذلك في ضوء ما تمخضت عنه الجولة 25 ما قبل الأخيرة، من حصر صراع «البقاء» و«النجاة» من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بين الظفرة والعروبة، صاحبي المركزين 12 و13 في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 21 و18 نقطة على التوالي.

مؤشر إيجابي

ويُعد الحسم في الرمق الأخير، مؤشراً فنياً إيجابياً على قوة المسابقة، وإصرار فرقها المشاركة على مواصلة مشوار التنافس الشريف حتى المحطة الأخيرة من البطولة، وهذا ما تحقق عملياً في دوري «أدنوك»، الذي احتفظ بـ «سر» الهابط الثاني حتى النفس الأخير من مشواره الطويل، بعدما أباح بأسرار «المعارك» الحاسمة الأخرى، الفريق المتوج، فرق مربع الكبار، والهابط الأول.

«معارك» حاسمة

وتمثلت «المعارك» الحاسمة في دوري «أدنوك» لموسم 2021 - 2022، بـ «معركة» الفائز بالدرع، والتي حسمها العين لمصلحته بكل جدارة واستحقاق قبل إسدال الستار على البطولة بـ 3 جولات، و«معركة» الهابط الأول.

والتي خسرها فريق الإمارات منذ الجولة 24، و«معركة» المتنافسين على مربع الكبار، والتي «انحصرت» بين فرق الشارقة والوحدة والجزيرة منذ الجولة 23، فيما تأجل حسم «معركة» الهابط الثاني إلى الجولة 26 الأخيرة من محطات قطار البطولة.

مستوى اللهيب

ورفع الظفرة والعروبة، من مستوى لهيب «معركة» الهابط الثاني بعدم تعرضهما للخسارة في الجولة 25، أمام النصر والوصل على التوالي، حيث خرج الظفرة بالنقاط الثلاث الثمينة جداً، فيما اقتنص العروبة نقطة غالية أبقته منافساً عنيداً حتى الرمق الأخير للهروب والنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ونظراً لفارق الـ 3 نقاط بين الظفرة والعروبة، وتعادلهما في مباراة الذهاب، فإن الحسم بات مرهوناً بنتيجة مباراتهما المصيرية على ملعب الظفرة غداً في الجولة 26 الأخيرة من دوري «أدنوك»، حيث يخوض الظفرة المباراة بفرصتي التعادل والفوز، فيما لا بديل أمام العروبة عن الفوز ولا غيره لضمان البقاء موسماً آخر مع المحترفين.

صراع الوصافة

وفيما تأجل حسم «معركة» الهابط الثاني من دوري «أدنوك» إلى جولته الـ 26 الأخيرة 25 الجاري، بات صراع الوصافة، محصوراً بين الشارقة، ثاني الترتيب العام برصيد 54 نقطة، والوحدة الثالث بـ 52 نقطة، مع أفضلية للأول بخياري الفوز أو التعادل في مباراته ضمن الجولة الأخيرة، فيما لا بديل للثاني عن الفوز في ذات الجولة.

النسخة الماضية

وبغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة من دوري «أدنوك» غداً، وبعيداً عن نتائج مباريات أي من الفرق الأخرى، فإن الجزيرة، بطل النسخة الماضية، سينهي مشواره في البطولة عند المركز الرابع تحديداً بعدما توقف رصيده عند النقطة 45 في ختام الجولة 25 من البطولة.

المنطقة الدافئة

وعلى صعيد بقية المراكز في لائحة الترتيب العام لفرق دوري «أدنوك»، فإن الجولة 25 من البطولة، لم تصنع متغيراً يستحق الذكر أو الإشارة، حيث حافظت غالبية الفرق على مراكزها، سواء في المنطقة الدافئة أو تلكم القريبة من المتصارعين للنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

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