نهيان بن زايد: إنجاز مانشستر سيتي انعكاس لرؤية منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أخاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة فوز النادي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» للمرة الثانية على التوالي.

وقال سموه: إن حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة خلال 5 مواسم، يعد إنجازاً كبيراً، وانعكاساً لرؤية وقيادة النادي الحكيمة، التي وضع أسسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال السنوات الماضية والتي قادت الفريق من نجاح إلى آخر.

والتي جعلت منه منافساً دائماً على مختلف الألقاب والاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية أيضاً، ووجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان التهنئة إلى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وإلى جماهير وإدارة ولاعبي الفريق بعد المنافسة المثيرة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الجولة الختامية لأحد أعرق دوريات كرة القدم في العالم.

وهنأ الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة تتويج مانشستر سيتي ببطولة «البريمير ليغ»

وأشاد بتتويج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والثامنة في تاريخ النادي، مؤكداً أن الإنجاز يعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي، وهنأ معاليه القائمين على النادي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات وصنع الانتصارات.

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