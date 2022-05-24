30 لاعباً بمعسكر «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكراً مغلقاً في دبي، استعداداً لمباراة أستراليا في الملحق الآسيوي للمونديال 7 يونيو المقبل بالدوحة، واختار الأرجنتيني أروابارينا 30 لاعباً للمعسكر هم:

خالد عيسى، محمد الشامسي، علي خصيف، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، عبد العزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، الحسن صالح، يحيى نادر، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، عبد الله النقبي، عمر عبد الرحمن، ماجد حسن، عبد الله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، كايو كانيدو، خليل الحمادي، حارب عبد الله، يحيى الغساني، علي مبخوت، علي صالح، تيغالي، وسلطان عاد.

شهدت القائمة عودة صانع الألعاب الموهوب عمر عبد الرحمن «عموري» إلى صفوف المنتخب بعد غياب 4 سنوات، بسبب الإصابة، ولم يرتد «عموري»، أفضل لاعب في آسيا عام 2016، قميص المنتخب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2018، عندما كان يلعب مع الهلال السعودي، وتعرض اللاعب لإصابات عدة مع الجزيرة (2019 - 2021) ثم مع ناديه الحالي شباب الأهلي الذي عاد إلى صفوفه في أبريل الماضي وقاده إلى للدور الثاني في دوري أبطال آسيا.

وخلت قائمة المنتخب من المخضرم إسماعيل مطر لاعب الوحدة والذي ظهر بمستوى طيب مع فريقه خلال الآونة الأخيرة، ولكن يبدو أن الجهاز الفني اكتفى بوجود الثنائي عموري وطحنون الزعابي في مركز صانع الألعاب، ولم يتم ضم شاهين عبد الرحمن لاعب الشارقة بعد استبعاده من معسكر المنتخب في مرحلة الإعداد لمباراة العراق.

ودية غامبيا

ويخوض «الأبيض» مباراة ودية أمام منتخب غامبيا 29 الجاري بإستاد زعبيل قبل المغادرة إلى الدوحة 30 من الشهر نفسه، لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لمواجهة الكانغارو، وسيتأهل الفائز لملاقاة بيرو يوم 13 يونيو، في الدوحة، يتمسك المنتخب وبقوة بأمل المشاركة في كاس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

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