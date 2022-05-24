«الأولمبي» يستعد لـ«الآسيوية» بـ 28 لاعبا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يبدأ اليوم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم استعداداته في دبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان، وأعلن الإسباني دينس سيلفا 28 لاعباً للمعسكر وهم:

عبدالله إدريس، زايد سلطان، ركان وليد «الجزيرة»، سعيد سليمان «عجمان»، يوسف المهيري، غانم علي «الوصل»، أحمد محمود، سعيد عبيد، فارس خليل، سهيل المطوع، فهد بدر «الإمارات»، منصور المنهالي «الوحدة»، خالد البلوشي، ناصر الشكيلي «العين»، راشد سالم، محمد عبدالرحمن، حسين مهدي «النصر»، عيد خميس، عبدالعزيز محمد، محمد عبدالله، سلطان علي، رائد رضا، أحمد جميل «شباب الأهلي»، عبدالله سلطان «بني ياس»، عيسى أحمد، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، عبدالله عبدالرحمن «خورفكان»، أحمد درويش «الفجيرة»،ويخوض المنتخب مباراة ودية أمام فيتنام 28 الجاري قبل السفر إلى طشقند.

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