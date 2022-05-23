الجزيرة يكرر سيناريو 2018 بـ 3 هزائم متتالية في الدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تعرض الجزيرة للخسارة في الجولات الثلاث السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، في حدث كرر به سيناريو موسم 2017-2018 الذي كان آخر موسم تلقى فيه هزائم مماثلة، أي قبل 4 سنوات.

وكانت خسارة الجزيرة الأولى في الأسبوع الأول من مايو الجاري، أمام العين في الجولة 23 بخماسية بيضاء لم تنته بإطلاق صافرة النهاية ولكنها تركت تأثيراً على الفريق في المباراة الثانية بالجولة 24 والتي خسرها الفريق أمام خورفكان 1-2، وتلقى الجزيرة الضربة الثالثة أمام الوحدة بالخسارة أيضاً 1-2 في الجولة 25 مساء السبت.

وبسبب النتائج السلبية المتتالية توقف رصيد الفريق في 45 نقطة، وتراجع من المنافسة على «الوصافة» إلى المركز الرابع الذي انتهى عليه موسمه قبل أداء الجولة الأخيرة التي لن تؤثر نتيجتها على ترتيبه سواء خرج فائزاً أو خاسراً أمام مضيفه الوصل بسبب فارق السبع نقاط الذي يفصله عن صاحب المركز الثالث الوحدة، وتفوقه على خامس الترتيب شباب الأهلي بتسع نقاط ما يؤكد أنه حصل على المركز الرابع رسمياً والذي يعتبر ترتيباً متأخراً قياساً بنيله لقب البطولة في الموسم الماضي.

تراجع

ولم يسبق أن شهدت نتائج الجزيرة هذا التراجع في النتائج خلال المواسم الماضية، فقد كانت آخر 3 هزائم متتالية تعرض لها الفريق في بداية عام 2018 أمام شباب الأهلي 1-2، وضد العين 2-3 وأمام الإمارات 0-1، لينهي الموسم حينها في المركز السابع برصيد 28 نقطة فقط، على الرغم من تتويجه بلقب البطولة خلال الموسم الذي سبقه، ما يؤكد أن الجزيرة يتراجع عقب نيل اللقب ولا ينجح في المحافظة على نجاحه.

وبسبب تراجع النتائج والأداء، توجهت سهام الانتقادات نحو الفريق خاصة أنه قدم في الموسم الماضي أداء استثنائياً أهله للبطولة عن جدارة، لكن الهولندي مارسيل كايزر عزا التراجع إلى تعدد الإصابات وسط لاعبيه وغياب عدد من العناصر المؤثرة في كل مباراة، كما حدث في مباراة الوحدة الأخيرة التي اعتمد فيها على مجموعة من صغار السن نسبة لغياب 6 من عناصره الأساسية.

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