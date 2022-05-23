الشارقة مع كوزمين.. من «الثامن» إلى الوصافة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أحدث المدرب الروماني أولاريو كوزمين نقلة واضحة وقفزة كبيرة في فريق الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، ليس فقط على صعيد المستوى الفني، بل على النتائج التي عكستها لغة الأرقام وجعلت الفريق يتقدم في الترتيب العام من المركز الثامن إلى وصافة الجدول وأصبح الشارقة هو الأقرب لإنهاء الدوري في المركز الثاني بتقدمه بفارق نقطتين عن الوحدة قبل الجولة الأخيرة للمسابقة والتي يلتقي فيها منافسه على الوصافة «الوحدة» بالنصر فيما يلتقي الشارقة بالبطل «العين.

القفزة التي حدثت في عهد كوزمين مع الشارقة تجسدت في أن الفريق خسر 14 نقطة في 9 مباريات فقط قبل تولي كوزمين للمهمة، بينما انحصرت الخسارة في 7 نقاط فقط مع كوزمين خلال 16 مباراة في الدوري، وزاد على ذلك أن الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على بطل الدوري العين هو الشارقة تحت قيادة كوزمين في الجولة 13.

قبل كوزمين

وبدأ الشارقة مشوار الدوري مع المدرب السابق عبد العزيز العنبري بشكل جيد بالفوز في أول 3 مباريات، ولكن اختلف الوضع تماماً بعد ذلك حيث خسر 3 مرات بين الجولتين الرابعة والسابعة لينتهي بعدها مشوار العنبري مع الفريق ويتولى المهمة مؤقتاً الإسباني خوان كارلوس مساعد المدرب في جولتين لم يحصد فيهما الفريق غير نقطة وحيدة.

وأسفرت نتائج الشارقة في أول 9 جولات قبل تولي كوزمين للمهمة عن فوزه في ملعبه على اتحاد كلباء 1-0 وخارج ملعبه على الظفرة بنفس النتيجة وفي ملعبه على الوصل 3-2 ثم خسر خارج ملعبه من شباب الأهلي 3-4 وعاد وفاز على الجزيرة 2-1 وخسر مرة ثانية خارج ملعبه من عجمان 0-1 ثم خسر للمرة الثالثة في ملعبه من النصر 0-3.

وانتهى بعدها مشوار العنبري وتولى المسؤولية خوان كارلوس وفي فترته تعادل الشارقة خارج ملعبه مع العروبة 2-2 ثم خسر في ملعبه من الوحدة 0-3، وبذلك يكون الفريق خسر 14 نقطة خلال أول 9 جولات بالخسارة في 4 مباريات والتعادل مرة واحدة لتكون الحصيلة 13 نقطة فقط وضعت الفريق في المركز الثامن لجدول الترتيب.

41 نقطة

ونجح الشارقة في حصد 41 نقطة تحت قيادة كوزمين في 16 مباراة بالدوري محققاً الفوز في 13 مباراة فيما خسر 7 نقاط من التعادل مرتين والخسارة مرة واحدة وبدأ مشوار الشارقة مع كوزمين في الدوري بالفوز خارج ملعبه على خورفكان 3-1 ثم في ملعبه على بني ياس 3-0 والتعادل خارج ملعبه مع الإمارات 2-2 والفوز في ملعبه على العين 2-0 وخارج ملعبه على اتحاد كلباء 1-0 .

وفي ملعبه على الظفرة بنفس النتيجة ثم التعادل خارج ملعبه مع الوصل بدون أهداف والفوز في ملعبه على شباب الأهلي 1-0 وتعرض لأول خسارة في الدوري مع كوزمين في الجولة 18 خارج ملعبه من الجزيرة بهدف ثم عاد وفاز في ملعبه على عجمان 2-1 وخارج ملعبه على النصر 2-0 ثم في ملعبه على العروبة 5-0 وخارج ملعبه على الوحدة 2-1 وفي ملعبه على خورفكان 3-1 وخارج ملعبه على بني ياس 4-0 وفي ملعبه على الإمارات 2-1.

أسباب التفوق

ويعود تفوق الشارقة مع كوزمين بحسب لغة الأرقام التي جعلت الفريق يحصد 31 نقطة في الدور الثاني قبل الجولة الأخيرة و10 نقاط في آخر 4 مباريات من الدور الأول، لعدة عوامل فنية من بينها تغيير طريقة اللعب ومنح جميع اللاعبين دفعات معنوية ونفسية وحرية وثقة أكبر وتوظيف إمكانات كل لاعب بشكل سليم والتركيز على الأداء الجماعي والتنظيم الدفاعي الجيد وبناء الهجمات السريعة وتحويل لاعبين إلى(أوراق رابحة) مثل البرازيلي كايو ومواطنه برنارد، ولم يتأثر الشارقة بالغيابات التي حدثت له في آخر 5 جولات جراء إصابة حارسه الأساسي عادل الحوسني أو إيقاف قائده شاهين عبد الرحمن أو إصابة مدافعه عبد الله غانم، وقبلها إصابة كايو وبن مالانغو فظهر الفريق بشكل جماعي أكثر من اعتماده على أسماء بعينها.

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