الجوكر يقدم كتاب «وطن من ذهب» لسطام السهلي

المصدر: دبي-البيان

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قدم محمد الجوكر المستشار الإعلامي في صحيفة البيان أمين عام جمعية الإعلام الرياضي، كتاب «وطن من ذهب» لسطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة ورئيس لجنة الإعلام الرياضي في اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك على هامش حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة لغاية 31 من الشهر الجاري. وأشاد السهلي بالجهود الكبيرة من قبل الجوكر وآخرها الإصدار المميز «وطن من ذهب» الذي يوثق حكاية كرة القدم في الإمارات على مدار الـ 50 عاماً الماضية، متوجهاً بالشكر والتقدير للزميل محمد الجوكر على هذه اللفتة الطيبة ومتمنياً له التوفيق في توثيق المسيرة الرياضية في الإمارات والخليج.

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