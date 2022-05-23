3 احتمالات تحدد هوية الهابط بين الظفرة والعروبة في الجولة الأخيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اشتعل صراع البقاء في دوري المحترفين بعدما أحالت نتائج الجولة 25 هوية الهابط الثاني ما بين الظفرة والعروبة إلى المباراة التي تجمعهما في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة يوم الأربعاء بملعب الظفرة.

وحقق الظفرة فوزاً ثميناً وثلاث نقاط غالية بفوزه خارج ملعبه على النصر 2-1 ليعيد فارق النقاط مع العروبة إلى 3 نقاط قبل الجولة الختامية، فيما حافظ العروبة على آمال البقاء بتعادله مع الوصل 1-1 في انتظار المباراة التي تعد بمثابة نهائي بين الفريقين.

وحددت لائحة المسابقات لرابطة المحترفين الإماراتية الإجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط، وهو الاحتمال الوارد حدوثه في مباراة الظفرة والعروبة في حالة فوز الأخير، إذ يمتلك الظفرة 21 نقطة، فيما وصل العروبة إلى 18 نقطة بعد نهاية الجولة 25.

ونصت المادة 15 من لائحة المسابقات في فقرتها الأولى على أنه في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي على التوالي بناء على، البند الأول:

النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، أما البند الثاني فنص على التحديد وفقاً للنادي الذي سجل أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في النقاط، أما البند الثالث فيحدد وفقاً للنادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، ثم بعد ذلك النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج أرضه، وخامساً أعلى فارق أهداف خلال كافة مباريات المسابقة، وتوالياً حتى آخر نص المادة.

وفي حالة الظفرة والعروبة تبرز 3 احتمالات فقط لتحديد هوية الهابط الثاني، إذ يدخل الظفرة بفرصتي الفوز والتعادل، حيث فارق النقاط في صالح الظفرة.

أما الاحتمال الثالث وهو فوز العروبة وفي هذه الحالة وبناء على لائحة المسابقات يهبط الظفرة ويضمن العروبة بقاءه بعد أن انتهت المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول بالتعادل 1-1، وبالتالي حصول العروبة على أكبر عدد من النقاط في مواجهتيهما معاً هذا الموسم، وتغيب بقية الاحتمالات سواء فيما يتعلق بفارق الأهداف أو غيره نظراً لصعوبة تحققها حيث سيكون العروبة جمع 4 نقاط في مواجهتيه مع الظفرة.

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