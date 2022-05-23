"هابينس" توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد الإمارات للرجبي

المصدر: وكالات

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أعلن اتحاد الإمارات للرجبي عن توقيع اتفاقية رعاية بينه وبين عيادة "هابينس" مدتها 3 سنوات، لتقديم الخدمات الطبية لفريقا شاهين والمها.

ويضم الفريقان لاعبين ولاعبات من المواطنين والمواطنات تحت إدارة اتحاد الإمارات للرجبي.

وبموجب الاتفاقية سيظهر شعار "هابينس" على الكتف الأيسر لأقمصة اللعب والتدريب للاعبي ولاعبات شاهين والمها، كما تحصل "هابينس" على العديد مـن المزايا والحقوق التـي تشـمل الفعاليات والحملات التسويقية.

وأعرب سعود عبد الله النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والاستثمار باتحاد الإمارات للرجبي عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية، مؤكداً على أن اتحاد الإمارات للرجبي يحرص دائماً على إبرام شراكات تعود بالفائدة على لاعبيه ومنتسبيه في الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث تأتي هذه الرعاية تتويجاً لجهود الاتحاد في تطوير نشاطاته، والبحث الدائم عن رعاة جدد لها.

ومن جانبه قال الدكتور مارك تورنون الرئيس التنفيذي لعيادة "هابينس": سعداء برعاية فريقا شاهين والمها والتعاون مع اتحاد الإمارات للرجبي من أجل بناء قاعدة من اللاعبين المواطنين والوصول بهم إلى المنتخبات الوطنية ونحن فخورون بدعمنا لرياضة الرجبي وبشراكتنا مع اتحاد الإمارات للرجبي.

وكان برنامج "شاهين" لتطوير لعبة الرجبي قد بدأ في العام 2014، وهو مسؤول عن عنصر إماراتي رئيسي من مسار تطوير الأداء للعبة الرجبي في دولة الإمارات.

وقد بدأ البرنامج مع 20 لاعباً إماراتيا لا يمتلكون أي خلفية فعلية عن رياضة الرجبي، لكنه أصبح يضم الآن ما يزيد على 400 لاعباً، تبدأ أعمارهم من 16 سنة، وقد أحرز لقب الدوري للمستوى الثاني للموسم 2021.

أما فريق ألمها فقد شهد أول ظهور له في عام 2015 وهو أول فريق من الفتيات أعمارهن أقل من 16 عاما وهن طالبات بالمدارس، وتعد لاعباته أول مجموعه فتيات مواطنات يمارسن لعبة الرجبي، حيث يعتبرن النواة الأساسية لتكوين منتخب وطني إماراتي، وحرص اتحاد الإمارات للرجبي على دعم الفريق الذي أصبح يشارك حالياً في الدوري المحلي للسيدات.

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