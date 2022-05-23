فوز العين وشباب الأهلي وخورفكان في ختام الجولة 25

المصدر: عجمان-ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي

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واصل العين انتصاراته، أمس، وتغلب على عجمان في استاد راشد بن سعيد بنتيجة 4 - 0، بالجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين،سجل الرباعية سفيان رحيمي، لابا كودجو، أحمد برمان، وخوانكا في الدقائق 14 و60 و71 و86، وبهذا الفوز رفع «الزعيم» رصيده إلى 64 نقطة، بفارق 10 نقاط عن «الشارقة» الوصيف.

وفاز شباب الأهلي على بني ياس 3 - 1، باستاد راشد، وسجل الثلاثية وليد عباس، ويوري سيزار ودومبيا في الدقائق 38 و49 و84، وجاء الثالث من ركلة جزاء، وأحرز لبني ياس سيد خميس في الدقيقة 10، ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 39 نقطة، وحسم المركز الخامس موسعاً الفارق مع الوصل «السادس» إلى 6 نقاط، مع بقاء جولة واحدة بالدوري النهاية، فيما توقف رصيد بني ياس عند 30 نقطة.

وحسم خورفكان مباراة الديربي أمام مضيفه كلباء لمصلحته، وقلب تأخره في مناسبتين إلى فوز ثمين بنتيجة 3 - 2، أحرز للفائز كل من إسماعيل الحمادي هدفين، والبرازيلي كيكوي جيسوس في الدقائق 10، 31،47، فيما سجل لكلباء عادل محمد والتوغولي بينال ملابا في الدقيقتين 6، 18، ولعب خورفكان منذ الدقيقة 66 بعشرة لاعبين، بعد تعرض البديل جمال معروف للطرد.





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