70 اقتراحاً من النصر لتعديل لوائح اتحاد الكرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قدّم نادي النصر أكثر من 70 ملاحظة واقتراحاً على مسودات اللوائح المقترحة من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتتضمن الملاحظات نقاطاً مهمة وضرورية بخصوص التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، إضافة إلى ملاحظات عما تم اقتراحه بخصوص اختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وقدّم النصر عدداً من الملاحظات الجوهرية بشأن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح، كما تقدم العميد باقتراح لمراجعة تعويضات بدل التدريب. وتقوم لجان اتحاد الكرة بدراسة جميع الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الأندية استعداداً لعرضها على الجمعية العمومية المقررة في شهر يوليو المقبل.

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