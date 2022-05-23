«القمر السماوي» بطل «البريميرليغ»

المصدر: عواصم - وكالات والبيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتتويج فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، «البريميرليغ»، وقال سموه عبر حسابه على «تويتر»: «أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونبارك لجماهير هذا النادي العريق حول العالم اللقب الثامن في مسيرته».

وبارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتتويج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، «البريميرليغ»، وقال سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نُبارك تتويج فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتوجه بالتهنئة إلى جميع القائمين على الفريق واللاعبين والمُشجعين في بريطانيا وحول العالم.. تتويج مُستحق لفريقٍ مُتميز.. نتطلع لموسم قادم نأمل فيه أن يواصل الفريق مسيرته في صنع الانتصارات والفوز بالبطولات».

ونشرت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على حساب سموها في «تويتر» تهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتتويج مانشستر سيتي.

وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج مانشستر سيتي بالبطولة، مشيداً بتتويج الفريق باللقب للمرة السادسة تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن الإنجاز يعكس فرادة النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي.

وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان القائمين على النادي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والألقاب. وتوج «القمر السماوي» بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والثامن في تاريخه، وللمرة الرابعة في 5 مواسم، بفوزه أمس على أستون فيلا 3 - 2، في الجولة الختامية، وكان سيتي متأخراً 0 - 2، ولكنه سجل أهدافه الثلاثة في 6 دقائق فقط (360 ثانية)، في ريمونتادا تاريخية، وبدأ مسلسل أهداف البطل، في الدقيقة 76 بضربة رأس من غويندوغان وأضاف رودرغجو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 78، وعاد غويندوغان للتسجيل في الدقيقة 81، أحرز هدفي استون فيلا ماتي كاش وكوتينيو في الدقيقتين 37 و69. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ليفربول الذي تغلب بالجولة نفسها على وولفرهامبتون 3 - 1 مستمرا في الوصافة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز