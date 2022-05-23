العروبة يشعل صراع البقاء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل ــ تصوير : زيشان أحمد

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أبقى العروبة على إثارة دوري أدنوك للمحترفين حاضرة، ليستمر صراع البقاء حتى النفس الأخير من الدوري ، ويكون حسم هوية بطاقة الهبوط الثانية في الجولة 26، والتي تجمع العروبة بمضيفه الظفرة، وسيخوض العروبة المباراة بشعار الفوز دون غيره، فيما يلعب الظفرة بفرصتي التعادل أو الفوز، وكان العروبة حقق تعادلاً مثيراً مع الوصل 1 - 1 بالجولة 25.

وشهدت مباراة العروبة والظفرة، تألق أحمد الحوسني وحميد عبد الله حارسي العروبة والوصل، وحرم حميد، لاعبي العروبة من الوصول إلى مرماه بشتى الطرق، فيما تصدى الحوسني لكل شاردة وواردة، وحتى الهدف الوحيد للإمبراطور، والذي أحرزه الغائب الحاضر جيلبرتو اوليفيرا، لا يسأل عنه، خصوصاً أن نجم الوصل علي صالح، ضرب دفاع العروبة بتمريرة أقل ما يمكن وصفها بأنها سحرية، ليستقبلها اوليفيرا، ويتقدم مسدداً الكرة داخل المرمى، وهو هدف التعادل الذي رد به على تقدم العروبة بالهدف الأول، الذي أحرزه محمد خلفان، وكانت المباراة شهدت إضاعة مدافع العروبة جانلوكا مونيز، لركلة جزاء في الدقائق الأولى لانطلاقة المواجهة، والتي لو أحرزت لغيرت الكثير من الأمور أثناء المباراة. وقال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة:يجب علينا التفكير في لقاء الظفرة الحاسم، والذي ندخله بشعار الفوز فقط.

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