أروابارينا يعلن اليوم قائمة «الأبيض» استعداداً لمباراة أستراليا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعلن الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكر الإعداد في دبي غداً استعداداً لمباراة أستراليا بالملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 يوم 7 يونيو المقبل بالدوحة، ويتأهل الفائز لملاقاة بيرو يوم 13 يونيو في الملحق العالمي.

ويتوقع أن تكون قائمة الفريق، قريبة كثيراً من القائمة التي شاركت في مباراة كوريا الجنوبية بالجولة الأخيرة للتصفيات خلال مارس الماضي، وربما تشهد عودة إسماعيل مطر خاصة بعد عودته للمشاركة مع الوحدة، وظهوره بمستوى طيب، فيما لم يتضح موقف كل من عمر عبد الرحمن «عموري»، وماجد حسن الذي يخضع لبرنامج علاج طبيعي.

راحة 48 ساعة

ويبدأ الأبيض تجمعه بعد راحة للاعبين الدوليين مدتها 48 ساعة فقط، من انتهاء الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين، ومن المقرر أن تقام الجولة 26 يومي 28 و29 الجاري من دون اللاعبين الدوليين، بعد أن تم حسم منافسات الدوري بفوز العين باللقب، وتأجيل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة للموسم المقبل لتوفير مزيد من التركيز أمام لاعبي المنتخب.

ويخوض «الأبيض» مباراة دولية ودية أمام منتخب غامبيا يوم 29 الجاري بدبي، ضمن برنامج إعداده، وستكون مغلقة بدون نقل تلفزيوني أو حضور جماهيري للمحافظة على سرية الاستعدادات الخاصة بالمنتخب، على أن تغادر البعثة إلى الدوحة في اليوم التالي لبدء المرحلة الثانية من برنامج التركيز لمباراة أستراليا الحاسمة.

متابعة

وحرص الجهاز الفني للأبيض على متابعة مباريات دوري أدنوك خلال الأيام الماضية، من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين تمهيداً لإعلان قائمة لاعبي المنتخب، حيث يسعى الجهاز الفني للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين، خصوصاً العناصر الرئيسة بالفريق والتي سيعتمد عليها بشكل أساسي في مباراة الكنغارو.

ويراهن المدرب الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا على الروح القتالية للاعبين خلال مباراة أستراليا، والانضباط خلال معسكر الإعداد الذي يسبق المباراة، سواء في دبي أو الدوحة، ولدى المدرب أروابارينا ثقة بأن لاعبي« الأبيض» سوف يؤدون المباراة بروح قتالية عالية، رغبة منهم في تقديم أفضل أداء ممكن، لتحقيق تطلعات الجماهير، وبدافع الفوز في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي، وأن المنتخب قادر على تجاوزه على الرغم من أن الصحافة في أمريكا الجنوبية تكتب أن مباراة الملحق العالمي ستكون بين أستراليا وبيرو، لكن المدرب وجهازه الفني سيعملون بقوة لمنع حصول ذلك الأمرمن خلال بذل أقصى جهد لتحقيق الفوزعلى الكانغارو ، والتمسك بأمل التأهل لمونديال 2022، مستغلاً الحالة المعنوية الطيبة للاعبين بعد تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية، ومن قبلها التغلب على لبنان وسوريا، يمكن البناء على هذه الإنتصارات لمنح المنتخب دفعة معنوية خلال معسكر دبي.

طاقم أوزبكي

يدير مباراة المنتخب مع أستراليا بالدوحة، طاقم أوزبكي، بقيادة أيلجير تانتاشي، ويعاونه أندريه تسابنكوف، وتيمور جاينولين، ومعهم محمد تقي من سنغافورة «حكم فيديو»، ومينج فو من الصين «مساعد حكم فيديو».

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