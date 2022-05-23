«VAR» ينقذ الظفرة بـ 3 قرارات

المصدر: دبي- عدنان الغربي ــ تصوير : غلام كاركر

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حقق الظفرة فوزاً غالياً على النصر،2 - 1 ضمن منافسات الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين، ليحتفظ بقرار تحديد مصيره للجولة الأخيرة التي يستضيف فيها العروبة، ورفع الظفرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز 12، ويدين الظفرة بنقاطه الثلاث لتقنية الفيديو «VAR»، التي أنصفته بـ 3 قرارات حاسمة، أولها في الدقيقة 34، عندما ألغى الحكم هدف البرازيلي أوغوستو، بداعي وجود لاعب في موقع تسلل حجب الرؤية عن حارس النصر، لكن تدخل تقنية الفيديو عدل القرار، وتم احتساب الهدف، الذي عادل به الظفرة النتيجة 1-1، وتدخل «VAR» مرة ثانية لصالح الظفرة، خلال الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، بإلغاء الحكم ضربة جزاء للنصر، وجاء القرار الحاسم الثالث لـ «VAR»، بتأكيد صحة قرار الحكم محمد عبد الله، بإلغاء الهدف الثاني للنصرالذي سجله مينديز في اللحظات الأخيرة للمباراة بداعي وجوده في التسلل.

فيما كان «VAR» منصفا أيضا مع النصر بتاكيد صحة هدفه الوحيد بالمباراة والذي سجله توزي في الدقيقة 26 ، وكان الحكم الغى الهدف قبل أن يتم احتسابه عن طريق تقنية الفيديو.

وأكد بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة، أن فريقه يملك مصيره بين يديه، مشيراً إلى أن الظفرة صعب المراس، عندما يلعب مكتمل الصفوف.

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