حمدان بن محمد يهنئ منصور بن زايد بتتويج مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي، بمناسبة تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/2021.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونبارك لجماهير هذا النادي العريق حول العالم اللقب الثامن في مسيرته".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، والثامنة في تاريخه.

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