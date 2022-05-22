خورفكان بعشرة لاعبين يكسب الديربي أمام كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل، تصوير – زيشان أحمد

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حسم خورفكان نتيجة مباراة الديربي أمام مضيفه كلباء لمصلحته بعد أن قلب تأخره في مناسبتين إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت في ختام مباريات الجولة قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، أحرز ثلاثية الفائز كل من إسماعيل الحمادي هدفين وهدف للبرازيلي كيكوي جيسوس في الدقائق 10. 31.47.

فيما أحرز لكلباء الذي بدأ بالتسجيل كل من عادل محمد التوغولي بينال ملابا في الدقيقتين 6. 18 ليزيح خورفكان جاره كلباء من المركز العاشر رافعاً رصيده إلى 28 نقطة، فيما تجمّد كلباء عند 27 نقطة متحولاً للمركز الحادي عشر.

ولعب خورفكان منذ الدقيقة 66 بعشرة لاعبين بعد تعرض البديل جمال معروف للطرد فور دخوله أرضية الملعب.

شوط الأهداف

وشهدت مباراة الديربي بين كلباء وجاره خورفكان قمة المتعة والإثارة والأهداف التي وصلت إلى 5 أهداف خلال الشوط الأول والتي قص شريطها مهاجم كلباء الشاب سلطان عادل منذ الدقيقة السادسة بضربة رأس خلفية خدع بها حارس خورفكان زايد الحمادي، لكن فرحة النمور لم تستمر طويلاً بعد إدراك نسور خورفكان للتعادل أيضاً برأسية البرازيلي كيكوي جيسوس في الدقيقة العاشرة، واستمر مسلسل الأهداف خلال ثلث الساعة الأولى ليعود ملابا محترف كلباء ويطلق قذيفة صاروخية وقف حارس خورفكان يناظر الكرة وهي تعانق الشباك دون أن يحرك ساكناً في الدقيقة 18، لكن إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بضربة رأس أيضاً مستفيداً من الركنية التي نفذها دودو وغالطت حارس كلباء عيسى أحمد والذي خرج بالخطأ لالتقاط الكرة لكن الحمادي كان أسرع وتمكن من زيارة الشباك محرزاً هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 31، وصدت عارضة كلباء كرة قوية تحولت عن طريق الخطأ من جانب محترف كلباء كارتاخينا الذي كاد أن يصيب مرمى فريقه في مقتل لولا تدخل العارضة في آخر دقائق الشوط الأول، وخلال الوقت بدل الضائع عاد إسماعيل الحمادي وتمكن من إحراز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم نسور الخور بنتيجة 3-2.

أسرع طرد

وشهد الشوط الثاني الطرد الأسرع في دوري أدنوك بعد زج مدرب خورفكان باللاعب جمال معروف في الدقيقة 64، لكنه تدخل بتهور على ساق اللاعب محمد سبيل ليعاود حكم المباراة عمر العلي تقنية الفيديو ويقوم بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب في الدقيقة 66، ولم تتغير نتيجة المباراة والتي انتهت بفوز خورفكان 3-2.

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