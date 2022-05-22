شباب الأهلي يفوز على بني ياس ويحسم المركز الخامس للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على بني ياس 3-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة قبل الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم، وسجل لشباب الأهلي، وليد عباس في الدقيقة 38، ويوري سيزار في الدقيقة 49، ودومبيا في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وأحرز لبني ياس، سيد خميس في الدقيقة 10.

ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 39 نقطة، وحسموا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بعد توسيع الفارق بينهم وبين الوصل في المركز السادس إلى 6 نقاط مع بقاء جولة واحدة على النهاية، فيما توقف رصيد بني ياس عند 30 نقطة، وظل في المركز التاسع.

ورغم أن التهديد المبكر كان من شباب الأهلي، بتسديدة قوية بقدم يحيى الغساني في الدقيقة 3، إلا أن سيد خميس افتتح التسجيل لبني ياس في الدقيقة 10، من كرة وصلته بالخطأ من سواريز لاعب شباب الأهلي، وراوغ المدافع وليد عباس، وسددها في الشباك.

وأدرك وليد عباس التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 38، من كرة خطفها وسط مدافعي بني ياس، بعد ركلة حرة مباشرة، لعبها كارتابيا ساقطة داخل منطقة الجزاء.

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، بعدما أضاف له يوري سيزار هدفاً ثانياً في الدقيقة 49، بمرور مهاري من المدافعين، وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا لمرمى بني ياس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي لعرقلة لاعبه حارب عبد الله سهيل من خميس الحمادي لاعب بني ياس، وأحرز منها دومبيا الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 84.

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