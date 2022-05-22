العين يواصل انتصاراته بعد حسم اللقب

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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واصل العين انتصاراته بعد حسمه لقب دوري أدنوك للمحترفين ونجح في الفوز خارج ملعبه على مضيفه عجمان في استاد راشد بن سعيد بنتيجة 4-0، بعد مباراة متوسطة المستوى لم يجد فيها بطل الدوري صعوبة في الفوز بعد أن افتتح التسجيل في الدقيقة 14 عبر مهاجمه سفيان رحيمي مستغلاً ركنية أخطأ الدفاع حارس عجمان في التعامل معها، وأهدر بعدها العين فرصة تعزيز تقدمه من فرصة سهلة وجدها كودجو داخل الست ياردات وفرصة أخرى من بندر الأحبابي أنقذها الحارس علي الحوسني عجمان وبدوره أهدر عجمان فرصة التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف.

وواصل العين أفضليته الهجومية في الشوط الثاني ونجح هداف الدوري لابا كودجو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 60 بمهارة رائعة رافعاً رصيده إلى 26 هدفاً، وعززه أحمد برمان بهدف ثالث في الدقيقة 71، قبل أن يضيف خوانكا الهدف الرابع قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع العين بهذا الفوز رصيده للنقطة 64 بفارق 10 نقاط عن الوصيف "الشارقة" قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها البطل والوصيف بإستاد هزاع بن زايد الخميس المقبل.

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