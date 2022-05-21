الشارقة يعزز وصافته للدوري بالفوز على الإمارات

المصدر: الشارقة: ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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عزز الشارقة وصافته لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه الإمارات 2-1، في لقاء الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 25 من المنافسة والذي قدم خلاله الفريقان مستوى متوسطا، وشهد حالتي طرد، كانت الأولى للاعب الصقور عبد الله موسي بالبطاقة الصفراء الثانية "ق 50"، ولاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن بالطرد المباشر" ق 75".

و بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني وضاعف من حظوظه في المحافظة على "الوصافة" بالعديد من الفرص، منها خسارة أو تعادل الوحدة في أحد الجولتين 25 أو 26، بينما فوز الشارقة في الجولة الأخيرة يلغي كل الحسابات بغض النظر عن نتائج منافسه، فيما توقف رصيد الصقور الذي تم تأكيده هبوطه رسميا لدوري الهواة عقب خسارته الجولة الماضية أمام العروبة عند 10 نقاط.

وخلال المباراة تمكن الصقور الذي شارك بدون الرباعي الأجنبي، من التقدم بالهدف الأول عن طريق ليثيري سيلفا في الدقيقة 12، لكن الشارقة حول تأخره إلى فوز ثمين وقلب الطاولة على ضيفه بهدفين عن من تسديدتين عن طريق كايو لوكاس الذي أحرز التعادل عند الدقيقة 41، وأضاف بعد 3 دقائق فقط شوكوروف هدف التقدم الثاني الذي منح الفريق نقاط المباراة الثلاث، بعد أن غاب الفريقان عن هز الشباك في الحصة الثانية.

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