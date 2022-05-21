العروبة يتعادل مع الوصل ويدخل بفرصة الفوز فقط أمام الظفرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل تصوير – زيشان احمد

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ابقى العروبة على حظوظه قائمة في البقاء ضمن اندية دوري ادنوك للمحترفين على الرغم من تعادله الإيجابي بهدف أمام ضيفه الوصل خلال المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة 25 من مسابقة دوري المحترفين ، تقدم العروبة بهدف السبق عن طريق محمد خلفان في الدقيقة 35 وأضاع المحترف البرازيلي جانلوكا مونيز ركلة جزاء للعروبة في الدقيقة الخامسة لانطلاقة المباراة فيما عدل الوصل النتيجة عن طريق البرازيلي جلبرتو اوليفيرا في الدقيقة 52 ليصل الامبراطور برصيده الى 33 نقطة متقدما نحو المركز السادس بشكل مؤقت فيما رفع العروبة رصيده الى 18 نقطة ، وسيدخل مباراته أمام الظفرة في الجولة المقبلة يوم 25 الجاري بشعار الفوز فقط من اجل البقاء مع الكبار فيما يلعب الظفرة بفرصتي التعادل او الفوز .

بدأت المباراة سريعة على أرضية الملعب ليجئ التهديد الأول للعروبة من الفرصة التي حصل عليها محمد خلفان مهاجم العروبة وهو في مواجهة حارس مرمى الوصل حميد عبد الله الذي تألق في الزود عن مرماه ببسالة بعد أن منع خلفان من زيارة الشباك في الدقيقة الخامسة ، وتواصل الضغط العرباوي في الدقائق الأولى ويحتسب حكم المباراة حمد علي يوسف وبعد العودة لتقنية الفيديو ( الفار ) ركلة جزاء لمصلحة العروبة بعد أن قام مدافع الوصل الكسندر بدفع مهاجم العروبة سعيد عبيد بيديه من الخلف لكن البرازيلي جانلوكا مونيز اهدر فرصة التقدم لفريقه بعد ان سدد الكرة خارج المرمى في الدقيقة 8 .

وبعد مرور نصف ساعة هيأ علي صالح كرة على طبق من ذهب لزميله ميشيل اراخو المندفع من الخلف لكن حارس العروبة احمد الحوسني منعه من زيارة الشباك ، وتشهد الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول تسجيل محمد خلفان لهدف العروبة الأول والذي بذل فيه سعيد عبيد جهد خارق بعد ان خطف الكرة من منتصف ملعب الوصل ليراوغ اكثر من لاعب ويمررها على طبق من ذهب لزميله محمد خلفان والذي لم يتوانى في إيداعها الشباك هدف اول للعروبة انتهى عليه شوط المدربين.

وخلال الشوط الثاني واصل العروبة ضغطه من اجل تعزيز التقدم لكن كرة العماني سعيد عبيد ارتدت من عارضة مرمى الوصل ، ونجح الوصل في ادراك التعادل في الدقيقة 52 عن طريق جلبرتو اوليفيرا الذي تلقى تمريرة سحرية من على صالح اكثر لاعبي الوصل تحركاً .

وضرب الوصل حصاراً محكماً مستغلاً تراجع العروبة للوراء للحفاظ على التعادل والذي سيبقيه محافظاً على حظوظه ، ويتالق حارس العروبة الحوسني في افساد عدد من التحركات الخطرة للامبراطور لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف .

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