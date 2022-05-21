الظفرة يحصد 3 نقاط ثمينة أمام النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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حصد الظفرة 3 نقاط ثمينة في صراع ضمان البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما فاز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 25 على استاد آل مكتوم، مساء اليوم، وبهذه النتيجة تأخر العميد إلى المركز الثامن بـ32 نقطة، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز 12، ليؤجل حسم مصيره في ضمان البقاء مع الكبار إلى الجولة الأخيرة التي يواجه فيها العروبة الأربعاء المقبل.

جاءت المباراة متوسطة في بدايتها قبل أن يرتفع مستواها الفني تدريجيا وبالرغم من بعض المحاولات الخطرة التي أوجدها الظفرة إلا النصر كان سبّاقا في افتتاح التسجيل بواسطة البرتغالي توزي في الدقيقة 26 من تمريرة رائعة من أقدام سيباستيان تيغالي ورد الظفرة سريعا بثنائية عن طريق لاعبه البرازيلي غيليرمي أوغوستو (ق34) و(ق40)، ما ساهم في رفع ريتم المباراة وخاصة من جانب النصر الذي نزل بثقله للهجوم بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يتمكن من تجاوز دفاع الظفرة.

في الشوط الثاني، واصل العميد أداءه الهجومي وأوجد العديد من الفرص التي افقتدت اللمسة الأخيرة فيما لعب الظفرة بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة الثنائي غيليرمي وماخيت ديوب الذي اقترب من إضافة الهدف الثالث لكن الكرة ارتطمت بالقائم (ق55) وفي محاولة ثانية تألق حارس مرمى النصر في إبعاد الكرة ممن أمامه.

و خرج الظفرة بفوز مستحق بعد أن لعب بروح قتالية واستمات لاعبوه في الدفاع عن حظوظهم في البقاء.

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