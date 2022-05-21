كلباء وخورفكان.. تحسين المراكز

المصدر: كلباء – محمد فضل

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يلتقي كلباء وخورفكان في التاسعة مساء الأحد في مباراة الديربي ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين بهدف تحسين مركزيهما في الدوري والفارق بين «النمور» و«النسور» نقطتان فقط، ويحتل كلباء المركز العاشر برصيد 27 نقطة يليه خورفكان «25 نقطة» في المركز الحادي عشر، وأمن «أبناء الخور» بقاءه مع المحترفين مع نهاية الجولة الماضية بالفوز الأخير على الجزيرة بالجولة الماضية، في أول مباراة يقودها المدرب الوطني عبدالمجيد النمر الذي تولى المسؤولية الفنية خلفاً للأرجنتيني كالديرون، المقال.

ويرغب النمور في تقديم خورفكان المستوى نفسه الذي ظهر به الفريق أمام «فخر أبوظبي» ولكن مهمة اللاعبين لن تكون سهلة وخصوصاً أن كلباء يطمح إلى تعويض هزيمته الأخيرة أمام الوحدة بثنائية، كما أن خورخي داسيلفا مدرب «النمور» يسعى إلى ترك سيرة طيبة قبيل مغادرته أجواء النادي الأصفر بعد المباراة الأخيرة من عمر المسابقة التي تجمع كلباء وبني ياس في الشامخة 26 الجاري والتي ستكون وداعية للمدرب الذي مكث 3 مواسم في عرين «النمور»، وستكون رغبة خورفكان كبيرة في رد الدين لكلباء الذي أذاقه الهزيمة على ملعبه بهدف خلال جولة الذهاب.

وضعية متشابهة

قال الأوروغوياني خورخي داسيلفا: نخوض مباراة الديربي أمام خورفكان على أرضنا ونسعى إلى الفوز وإسعاد جماهيرنا.

وأشار إلى أن ظروف الفريقين متشابهة وقال: طموحنا إنهاء الموسم بنتائج إيجابية وتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من عمر الدوري، ووجه الشكر لجميع منتسبي وأعضاء إدارة شركة اتحاد كلباء والجماهير.

مواجهة صعبة

قال عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان: مباراة الديربي أمام كلباء ليست سهلة، وقال: بعد ضمان البقاء في الدوري وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، فإن معنويات اللاعبين مرتفعة، ونسعى لمواصلة الانتصارات، وتحقيق مركز أفضل في سلم الترتيب.

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