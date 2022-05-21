البطل في ضيافة عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم ــ العين - طلحة عبدالله

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يحل العين بطل دوري أدنوك للمحترفين ضيفاً على عجمان باستاد راشد بن سعيد في السادسة والربع من مساء الأحد ضمن الجولة 25، للدوري في مواجهة تبدو صعبة على «البرتقالي» أمام منافس حسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية.

يدخل العين «61 نقطة»، المباراة بهدف الاستمتاع باللعب بعد أن حسم اللقب لمصلحته وفي الوقت نفسه يبحث عن الفوز وتجنب الخسارة للإبقاء على سجله بخسارة واحدة فقط قبل تتويجه رسمياً بالدرع في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الشارقة.

وأجرى الفريق مناوراته الميدانية الأخيرة على ملعبه تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً للمواجهة من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة في التكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة، وباستثناء المدافع البرازيلي المقيم رفائيل، الذي تعرض لإصابة حالت دون إكماله المباراة السابقة أمام النصر فلا توجد غيابات في صفوف الفريق الذي يؤدي المباراة بكامل نجومه قبل التحاق الدوليين منهم بالمنتخبات.

وفي المقابل يتطلع عجمان لمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية ولا سيما بعد وصوله إلى 32 نقطة بفضل حصده 4 نقاط في آخر مباراتين أمام فريقين كبيرين الوحدة والوصل، ويسعى لإنهاء الدوري بأفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته في عصر الاحتراف ونسخ رقمه السابق بالحصول على 37 نقطة في موسم 2018 - 2019، وانتهى لقاء الفريقين في الدور الأول بفوز العين بصعوبة 2-1.

أهمية

أكد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أنه يدرك تماماً أهمية مهمة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات في الفترة المقبلة ويعمل على إعدادهم وإشراكهم أمام عجمان في المباراة الأخيرة لهم مع الفريق بالموسم الجاري، وقال: الفريقان يدخلان المباراة بلا حماس، ولا أستطيع توقع النتيجة، غير أنني متأكد من أن لاعبي فريقي سيستمتعون باللعب، وأخبرتهم أن المباراة ليس فقط مهاجمة المنافس وإنما الاستمتاع باللعب والدفاع عن المرمى وهو ما حدث في مباراتنا أمام النصر، حيث ضاعفوا جهودهم في الواجبات الدفاعية مقارنة بالواجبات الهجومية.

وأضاف: رغم أن المباراة لن يكون لها تأثير على الفريقين ولكن علينا التركيز والجدية واحترام المنافس والحذر منه حتى تتاح لنا الفرصة للفوز، وخصوصاً أن الفريق مكتمل الصفوف فباستثناء المدافع رفائيل لم يشك أي لاعب من الإصابة رغم ظروف الطقس غير الجيدة، وسنتأكد من مستوى جاهزيته في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة.

تفاؤل

وعبر الصربي غوران عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري، وقال: إن حسم العين للقب مبكراً لا يقلل من صعوبة المباراة، ومنافسنا يملك عناصر مميزة من اللاعبين من واقع ما قدموه هذا الموسم، مشيراً إلى أن ثقته بتحقيق نتيجة إيجابية نابعة من معرفته بإمكانيات فريقه وقدرته على منازلة المنافسين الكبار كما حدث في دوري هذا الموسم، وأوضح غوران أن صفوف فريقه مكتملة ولا توجد غيابات تذكر، والمعنويات عليه لمواصلة تقديم أفضل المستويات.

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