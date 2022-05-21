«البرتقالي» يحقق أمنية طفل عراقي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق عجمان أمنية الطفل العراقي يوسف أحمد فاضل المقيم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، بحضور تدريبات الفريق الأول والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين في أجواء احتفالية.

وذلك إثر فوز «البرتقالي» على مضيفه الوصل 4 -2 في الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، إذ كانت «سعادة» الطفل العراقي وأسرة والدته المقيمة في إمارة عجمان مزدوجة، وهي تحتفي بتحقق أمنية نجلها في معايشة أجواء الفوز، وتوقعاته التي سبقت المواجهة، خاصة أنه كان حاضراً في الحصص التدريبية التي سبقت المواجهة.

وأشار الطفل يوسف أحمد فاضل«8 سنوات» إنه آثر الحضور من ولاية تكساس في هذه الفترة حتى يتمكن من متابعة تدريبات الفريق وحضور أي مباراة له في الدوري، إذ كان التزامن بين كل هذه المعطيات رائعاً للغاية، لأن المخرجات كانت إيجابية بالفوز الرائع الذي حققه الفريق على الوصل، وهو الأمر الذي منحه فرصة التقدم إلى المركز السادس على لائحة الترتيب في الدوري، وقال:

أشكر نادي عجمان وجميع اللاعبين على اللحظات الجميلة، والأجواء الرائعة، والتقدير الذي حظيت به، والصور التذكارية التي سمحوا لي بها مع اللاعبين، لن أنسى هذه الأوقات وستظل متقدة في ذاكرتي، وفخور جداً بهذا الفريق الرائع الذي يضم عناصر قادرة على صناعة الفارق، والشيء الجيد أنني سأنقل كل ما عايشته هنا إلى أصدقائي في مدينة سان أنطونيو، ولن أتوقف عن متابعة هذا الفريق وتشجيعه، وأتمنى أن أتلقى دائماً الأخبار الإيجابية عنه، وأعود مرة أخرى لحضور مبارياته وتدريباته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز