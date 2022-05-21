روزنامة 2022 - 2023 تحديات صعبة ومشاركات خارجية

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

علمت «البيان» أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً مع رابطة المحترفين الأسبوع المقبل، للتنسيق بشأن برنامج مسابقات موسم 2022 - 2023، على صعيد المحترفين و«الهواة»، والاتفاق على مسودة روزنامة الموسم الجديد.

حيث إنه من المتوقع أن ينطلق منتصف أغسطس لمسابقات المحترفين، والأول من سبتمبر لـ«الهواة»، مع تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة، التي تم ترحيلها للموسم الجديد لتوفير مزيد من الوقت لإعداد «الأبيض» للملحق الآسيوي، ومباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس.

ويواجه اتحاد الكرة ورابطة المحترفين تحديات صعبة خلال أعداد الروزنامة، حيث ستشارك كرة الإمارات في 5 بطولات خارجية هي كأس العالم 2022، المقررة في نوفمبر وديسمبر المقبلين في حال تأهل المنتخب، وكأس الخليج في يناير 2023، والأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا، بمشاركة شباب الأهلي، والأدوار التمهيدية لفرق أخرى مشاركة بالنسخة الجديدة، وبطولة غرب آسيا، التي ستقام في الإمارات مارس المقبل، وكأس آسيا في يونيو المقبل.

إضافة إلى توقف دولي للكرة في شهري سبتمبر وأكتوبر، بسبب الاستعداد لكأس العالم وإقامة مباريات ودية للمنتخبات المشاركة في أيام «فيفا»، وإقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس، بجانب برامج إعداد المنتخبات.

يشهد الموسم المقبل توقفات عدة للدوري بسبب تلك المشاركات، ما يضع مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة المحترفين في ورطة، بسبب التوازن بين متطلبات المنتخبات ورغبة الأندية في إقامة مسابقة بدون توقفات، وتعتبر مشاركة المنتخب الأول من أصعب التحديات أمام الرابطة، حيث يشارك «الأبيض» في بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي تستضيفها الدولة، مما يتطلب توقف الدوري لأكثر من أسبوعين.

في وقت صعب وهو رمضان المبارك، كما يحتاج الأبيض إلى وقت مناسب للاستعداد لبطولة آسيا، التي لم يتحدد مكانها للآن بعد اعتذار الصين، مما يتطلب ضرورة إنهاء الموسم في بداية مايو 2023 لكي يكون هناك وقت كاف لإعداد المنتخب والمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وفي حال تأهل المنتخب لنهائيات كـس العالم، بعد اجتياز مباراتي الملحق، سوف يحتاج المنتخب إلى برنامج إعداد قوي يتناسب مع أهمية المشاركة في أكبر البطولات العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز