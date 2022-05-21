جماهير العين في «بروفة التتويج» غداً

المصدر: (العين - طلحة عبد الله)

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تستعد جماهير العين للزحف خلف فريقها المتوج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، إلى ملعب إستاد راشد بن سعيد لمساندة الفريق في مباراته غداً أمام عجمان لحساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة، وتعتبر المواجهة بمثابة بروفة لمباراة التتويج أمام الشارقة بالجولة الأخيرة من الدوري، والمقررة بإستاد هزاع بن زايد 29 الجاري. ويتطلع العين لتحقيق فوزه التاسع والإبقاء على سجله خالياً من الخسارة أمام الفريق «البرتقالي» في مباراتهما العاشرة بالدوري بملعب عجمان خلال عهد الاحتراف.

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