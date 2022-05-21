قميص سيتي الجديد يسلّط الضوء على الأسطورة كولن بل

المصدر: ( دبي - البيان)

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أطلقت شركة بوما الرياضية العالمية، الزي الرسمي الجديد لفريق مانشستر سيتي لموسم 2022 - 2023، المستوحى من فرق النادي الرياضي في أواخر الستينيات التي أمتعت عشاق كرة القدم بأدائها الساحر، مع تسليط الضوء على أحد قادة هذه الفرق وهو أسطورة النادي كولن بل، ويحتفي التصميم بكولن بل بصفته أحد أكبر رموز نادي مانشستر سيتي.

يعكس الزي الرسمي الجديد تصميمات كلاسيكية من الماضي، ويحمل شعار النادي في منتصف القميص ذي اللون الأزرق الفاتح مع حواف مميزة باللون الأحمر الداكن على أساور الأكمام. وداخل خط العنق وُضع شعار التاج تكريماً للقب الذي كان يردده الجماهير لتشجيع «كولن الملك».

وأكد ماركو مولر، رئيس إدارة خط إنتاج الملابس الرياضية، أن الزي الجديد يجمع التصميمات الكلاسيكية من الملابس الرسمية لفريق سيتي في الماضي، مع لمسة عصرية ويعد القميص تكريماً عظيماً لفرق النادي القديمة التي أمتعت الجماهير.

وفال جون بل، نجل كول: تأثرت وعائلتي عندما علمنا أن النادي وشركة بوما اختاروا تكريم فرق أواخر الستينيات ووالدي من خلال الزي الجديد لفريق النادي بالموسم المقبل، إنها حقاً لفتة رائعة.

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