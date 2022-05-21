الظفرة والعروبة تحدي النصر والوصل بطموح البقاء

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد صادق، محمد فضل، أحمد عيسى

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تنطلق، اليوم، مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة 4 مباريات نارية، ويسعى فريقا الظفرة «18 نقطة» والعروبة «17 نقطة» للابتعاد عن دوامة الهبوط في مباراتيهما أمام النصر والوصل «32 نقطة»، فيما تبرز معركة «الوصافة» في مباراتين أخريين.

حيث يلتقي الجزيرة «45 نقطة» والوحدة «49 نقطة» في مباراة قمة، ويطمح «العنابي» للعودة إلى المركز الثاني الذي يدافع عنه الشارقة «51 نقطة» في مباراته أمام الإمارات «الأخير بعشر نقاط».

وتقام 3 مباريات في توقيت واحد «السادسة و15 دقيقة» وهي النصر مع الظفرة، بإستاد آل مكتوم، والعروبة مع الوصل بإستاد الفجيرة، والشارقة مع الإمارات بإستاد الشارقة، فيما يلعب الجزيرة مع الوحدة بإستاد محمد بن زايد في التاسعة مساء.

النصر × الظفرة

يخوض الظفرة أكبر التحديات عندما يحل ضيفاً على النصر، في مباراة «حياة أو موت» بحثاً عن حلم البقاء، والفوز يؤمن موقفه بالوصول إلى النقطة 21، بشرط خسارة العروبة أمام الوصل، أو الانتظار حتى الجولة الأخيرة التي يواجه فيها منافسه العروبة والتي ستكون نهائي كؤوس لتحديد هوية الهابط الثاني.

ويدرك الجهاز الفني للظفرة بقيادة المغربي بدر الدين الإدريسي أهمية المباراة، خاصة وأن الفريق تعرض للخسارة في آخر 4 مباريات، ويغيب عنه راشد عبد الله للإيقاف للطرد أمام شباب الأهلي، وسلطان الغافري للإصابة، فيما يستعيد جهود وليد عمبر.

وفي المقابل يسعى النصر لمواصلة عروضه القوية التي قدمها في الجولات الأخيرة رغم ابتعاده عن المنافسة، حيث حقق انتصارين وخسر مباراة واحدة، وأكد سالم ربيع مدرب النصر أن فريقه لن يساوم على تحقيق الفوز وسيحاول الظهور بمستوى المباريات السابقة التي لعبها أمام الوصل وشباب الأهلي والعين، مشيراً إلى أن مواجهة الظفرة بحساسية خاصة وتستقطب الأنظار إليها نظراً لأهميتها في تحديد مصير فرق الهبوط.

وقال بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة إنه يدرك ولاعبوه قيمة وصعوبة مباراة النصر، ووضعية الفريق الصعبة تحتم عليه البحث عن نقاط المباراة كاملة، وأعرب عن ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، تساعد الفريق على البقاء مع «المحترفين».

العروبة × الوصل

ويستقبل العروبة ضيفه الوصل بملعب الفجيرة، ويخوض المواجهة بشعار الفوز للحفاظ على حظوظ البقاء وتوجد 3 سيناريوهات للعروبة ليتمكن من الإبقاء على حظوظه والأول الفوز على الوصل أو (التعادل مع انتظار تعثر الظفرة بالخسارة أو التعادل أمام النصر) وفي حالة الخسارة مع فوز الظفرة فإن العروبة يغادر «المحترفين»، فيما يتطلع الوصل، إلى الظفر بالنقاط الثلاث لتحسين مركزه.

وأكد فتحي العبيدي مدرب العروبة ثقته في لاعبيه، وقال: لن ننشغل بمباراة النصر والظفرة، ما يهمني هو موقف فريقي وتحقيق الفوز، وأشار البرازيلي هيلمان مدرب الوصل إلى أن المباراة صعبة، كونها أشبه بالنهائي للعروبة، ما يحفز الوصل للظهور بكامل قوته، لتحقيق هدفه بالحصول على مركز أفضل في الترتيب.

الشارقة × الإمارات

ويسعى الشارقة في لقائه أمام الإمارات للفوز للمحافظة على مركز الوصيف في مباراة تعتبر أداء واجب لـ «الصقور» بعد أن تأكد هبوطه للدرجة الأولى، ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه خارج ملعبه على مضيفه بني ياس 4 - 0، وهو الفوز الرابع على التوالي بعد مشاركته في دوري أبطال آسيا واكتملت صفوف الفريق بعودة القائد شاهين عبد الرحمن في الجولة الماضية.

الجزيرة × الوحدة

ويلتقي الجزيرة والوحدة في «ديربي أبوظبي» في قمة خاصة، ويهدف «فخر أبوظبي» لمداواة الخسارة غير المتوقعة أمام خورفكان ويحتل الفريق المركز الرابع، ويعاني من خسارة جهود عدد من عناصره الأساسية لأسباب متفاوتة.

وعلى الطرف الآخر فإن الوحدة ورغم فوزه الأخير على الوصل مازال بالمركز الثالث، ويأمل المنافسة على الوصافة من اجل المشاركة الآسيوية، وبأمل تعثر الشارقة، ويملك «العنابي» حافزاً كبيراً لإسعاد جماهيره بالفوز في البطولة الخاصة بين الفريقين.

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه يتوقع مباراة مثيرة وقوية، وقال: نواجه منافساً قوياً قدم موسماً جيداً، ويمتلك في صفوفه عناصر متميزة، والمباراة صعبة، وألمح إلى أنه سيواصل منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة لاكتساب الخبرة.

وأشار الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة لصعوبة المواجهة، وأكد أن الفريق يسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وخطف المركز الثاني، وقال: لا يمكن توقع سيناريو اللقاء خصوصاً وأن الجزيرة يملك إمكانيات هائلة على المستويين الجماعي والفردي.

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