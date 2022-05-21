«العميد» يعود إلى «الألمانية» بعد 12 عاماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلن نادي النصر تعيين الألماني ثورستن فينك مدرباً للفريق الأول لكرة القدم رسمياً، ليغلق أحد أبرز الملفات العالقة منذ إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز فبراير الماضي.

وسيتفرغ النادي لبقية الملفات التي تشمل التعاقدات الجديدة وبرنامج الإعداد. وجاء الإعلان عن التعاقد مع المدرب، أول من أمس، بحضور حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الفريق الأول.

وعاد النصر للتعاقد مع المدرسة الألمانية بعد 12 عاماً، إذ غادر آخر مدرب ألماني قلعة العميد وهو باكسلدورف في فبراير 2010 بسبب تراجع النتائج، وتعد المدرسة الألمانية من أبرز المدارس التدريبية تعاقباً على النص بالإضافة للمدرسة البرازيلية، وأصبح فينك خامس مدرب ألماني في تاريخ «العميد» بعد يان كورديس في موسم 1993 - 1994.

وهولمان الذي درب النصر مرتين، الأولى في موسم 1999 - 2000 وحقق معه المركز الثاني قبل أن يعود لقيادته في موسم 2006 - 2007، وإدوارد غايير في 2005 - 2006 وباكسلدورف الذي درب النصر مرتين الاولى في موسم 2004 - 2005، والثانية بين 2009 و2010.

آمال

ويحمل فينك آمال النصراوية لإعادة الفريق إلى منصة التتويج بعدما خرج «العميد» خالي الوفاض الموسمين الأخيرين وبعيداً عن المراكز الثلاثة الأولى، وتعد مسيرة المدرب حافلة بالألقاب لاعباً في صفوف بايرن ميونيخ أو مدرباً.

وسيتابع فينك المباراتين المتبقيتين للنصر في الدوري أمام الظفرة والوحدة حضورياً في الملعب قبل أن يبدأ إعداد التقرير الفني وتحديد احتياجات الفريق استعداداً للموسم المقبل، إذ اختارت إدارة «العميد» التعاقد مع المدرب الجديد قبل نهاية الموسم الحالي حتى يشرف بنفسه على تجهيز الفريق وإعداده للموسم الجديد.

مسيرة

بدأ فينك مسيرته التدريبية في 2006 مع فريق الشباب بنادي ريد بل سالزبورغ النمساوي، كما عمل مساعداً إلى جانب الإيطالي جيوفاني تراباتوني في سالزبورغ وفي 2008 خاض أول تجربة له مدرباً في الدوري الألماني مع «أنغولشتات 04»، كما درب أندية بازل السويسري وهامبورغ الألماني وأبويل القبرصي وأستريا فيينا في الدوري النمساوي وغراسهوبر السويسري وفيسيل كوبي الياباني.

وحقق فينك العديد من الألقاب في مسيرته حينما كان لاعباً ومنها لقب بوندسليغا مع بايرن 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 2001، وفي مسيرته التدريبية نجح في قيادة بازل السويسري لتحقيق 3 ألقاب وهي كأس السوبر مرتين وكأس سويسرا وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني وكأس الإمبراطور.

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قبل تعاقد فينك مع النصر كان مدرباً لفريق «ريغا أف سي» في الدوري اللاتفي، وخاض معه 13 جولة حقق فيها 8 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسر 4 مباريات، ليحتل الفريق المركز الرابع.

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