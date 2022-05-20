كلباء ينهي عقد مدربه داسيلفا بالتراضي

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء نهاية عقده مع النمور بالتراضي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وقال:" أتقدم بالشكر والامتنان لجميع منتسبي وأعضاء إدارة شركة اتحاد كلباء ولجمهور الفريق.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة خورفكان:" كانت ثلاث سنوات رائعة عشت فيها لحظات جيدة وتفوق على جميع المستويات، لافتاً إلى أنه كانت لديه الرغبة في الاستمرارية موسماً رابعاً مع كلباء لكن للأسف لم نصل إلى إتفاق مع الإدارة بسبب الإختلاف في بعض الأمور، مشيراً الى أنه سيغادر قلعة النمور وهو فخور بالفترة التي قضيتها في نادي اتحاد كلباء.

وفيما يتعلق بمباراة خورفكان قال: نخوض مباراة الديربي أمام خورفكان علىأرضنا ونسعى إلى تحقيق الفوز وإسعاد جمهور النمور وضعية الفريقان متشابهة في سلم الترتيب وطموحنا انهاء الموسم بنتائج إيجابية وتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من عمر الدوري لاغادر بعدها إلى مسقط رأسي اورغواي .

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