غامبيا .. تجربة مثالية لإدخال منتخب الإمارات أجواء مباراة استراليا

المصدر: وام

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يعتمد البلجيكي توم ساينفيت مدرب منتخب غامبيا لكرة القدم، على تشكيلة كبيرة من اللاعبين المولود معظمهم في أوروبا، او الذين هاجروا صغاراً نحو القارة الأوروبية، وهو ما ساهم في أن يحقق منتخب غامبيا أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون 2022، التي شارك فيها للمرة الأولى، وتأهل من خلالها إلى دور الثمانية في إنجاز غير مسبوق للكرة الجامبية.

ويستضيف منتخبنا الإمارات نظيره الغامبي ودياً يوم 29 مايو الجاري في دبي في إطار استعداداته لمواجهة نظيره الاسترالي في "الملحق" الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022، والمقرر لها 7 يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتشابه منتخب غامبيا مع المنتخب الأسترالي، في الكثير من النقاط أبرزها أن المنتخب الإفريقي يعتمد على تشكيلة قوامها من اللاعبين المحترفين في الخارج وتحديداً أوروبا، وغالبيتهم من المولودين خارج بلدهم أساسا وهو ما يعتمد عليه المنتخب الأسترالي أيضا، ويمنح مدربي المنتخبين فرصة واسعة في الاختيار بين لاعبيهم المتاحين في الأندية الأوروبية، مع الإشارة إلى أن معظم اللاعبين الغامبيين يلعبون في اندية ليست من أندية الصف الأول في أوروبا.

ومن خلال التشكيلة الجديدة والاختيار القائم على أبناء الخارج، استحق منتخب غامبيا، أن يكون "الحصان الأسود" لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي اقيمت في الكاميرون في يناير 2022، والتي شارك فيها منتخب جامبيا للمرة الأولى في تاريخه، ولم يكتف بذلك بل حقق انجازاً تاريخياً بتأهله إلى دور الثمانية قبل أن يخرج أمام المنتخب الكاميروني – مستضيف البطولة – الذي تأهل بدوره إلى نصف النهائي ثم حصل على المركز الثالث.

وفي سبيل وصوله إلى الدور ربع النهائي حقق المنتخب الغامبي رقماً قياسياً جديداً، حيث أصبح ثاني منتخب إفريقي في القرن 21 لا يخسر أي مباراة في أربعة لقاءات متتالية يخوضها في مشاركته الأولى في المسابقة القاريه، بعدما حقق /3 انتصارات وتعادل/، ويأتي بعد مدغشقر عام 2019 التي تجاوزت 4 مباريات أيضا بدون خسارة/فوزان وتعادلان/.

وتضم تشكيلة منتخب غامبيا لاعبين متميزين محترفين في الأندية الإيطالية عمر كولي لاعب سامبدوريا ، وموسى بارو مهاجم بولونيا، وايبريما داربو لاعب روما شيخ سيبي حارس فيرونا، كما يوجد لاعبون مولودون في إنجلترا وزيورخ :روفرز ايبريما ايبو آدمز لاعب فوريست جرين وايبو توراي لاعب سالفورد سيتي المولود في إنجلترا، وإيبو توراي مدافع ناتويتش تاون الإنجليزي المولود في ليفربول، وسعيدي جانكو السويسري الإيطالي الجنسية المولود في زيوريخ والذي يلعب مع فياريال الإسباني، وغيرهم.

وسيخوض المنتخب الغامبي مواجهة الإمارات في إطار استعداداته لمواجهة منتخب جنوب السودان في أولى مبارياته الافتتاحية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقرر إقامتها يوم 4 يونيو المقبل في السنغال.

وكان منتخب غامبيا قد ضمن التأهل إلى مرحلة المجموعات في التصفيات الإفريقية بعد فوزه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على تشاد في التصفيات التمهيدية التي اقيمت في مارس 2022.

وأوقعت القرعة منتخب غامبيا وجنوب السودان ومالي والكونغو في المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

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