6 حكمات للمرة الأولى في المونديال

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قوائم أسماء الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2022،منهم 13 حكماً عربياً، ووقع اختياراللجنة على 3 حكام من الإمارات هم محمد عبدالله ضمن قائمة حكام الساحة، ومحمد الحمادي وحسن المهري ضمن قائمة الحكام المساعدين، وضمت القائمة 105 من قضاة الملاعب، (36 حكماً و69 حكماً مساعداً) بالإضافة 24 حكم فيديو..

وتشمل القوائم 6 حكمات سيدات، للمرة الأولى في تاريخ المونديال هن، الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية ساليما واليابانية يوشيمي «حكمات ساحة»، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات هن، البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت، تضمنت القوائم الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ومواطنيه عبدالحق التشيالي ومقرن جوراري ضمن الحكام المساعدين.

والقطري عبدالرحمن الجاسم «للساحة» ومواطنيه طالب المري وسعود أحمد المقالح ضمن الحكام المساعدين وعبدالله المري ضمن حكام تقنية الفيديو، فيما اختارت اللجنة من مصر الحكم محمد أبو الرجال حكماً مساعداً ومن المغرب رضوان جيد وعادل زوراق ضمن حكام تقنية الفيديو.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اختيار طاقم تحكيم إماراتي، لإدارة مباريات مونديال 2022، يعد إنجازًا جديدًا لرياضة الإمارات، واستمرارًا لتميز صافرة قضاة ملاعبنا في التواجد العالمي المستمر منذ مونديال 1994، كما يأتي مشاركة نفس الطاقم، بعد مشاركته اللافتة في مونديال 2018 بروسيا، حيث قدم الطاقم الإماراتي أداءً مميزًا استحق عليه الإشادة ، وقال: يولي اتحاد الكرة اهتمامًا كبيرًا بدعم الحكم الوطني، وبمواصلة التطوير في مختلف قطاعات سلك التحكيم، حيث يتمتع التحكيم الإماراتي بسمعة طيبة على المستويين القاري والدولي، وكان من ثمار ذلك، هو استمرار وجود الطاقم الإماراتي ضمن أطقم المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن ما يتحقق هو نتاج عمل متواصل، لاستكمال مسيرة التميز بالنسبة لقضاة ملاعب الإمارات، في ظل رؤية شاملة تتعلق باستراتيجية التطوير، التي ينتهجها الاتحاد، ويطبقها في جميع اللجان، وقال: ثقتنا كبيرة في أن يجيد طاقمنا الوطني في إدارة مباريات المونديال، ليكون خير من يمثل رياضتنا، كسفراء فوق العادة، ونتمنى لهم التوفيق. ويعد اختيار الطاقم الحالي لقضاة ملاعب الإمارات هو الثاني على التوالي بعد مونديال «روسيا 2018».

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