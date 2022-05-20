«المجلس البارالمبي الآسيوي»: محمد بن زايد الداعم الأكبر لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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أكد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» هو الداعم الأكبر لأصحاب الهمم ومصدر إلهام لهم.

وذكر المجلس،خلال اجتماعه الدوري الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على مدار يومين، إن القيادة الرشيدة بالإمارات تولي «أصحاب الهمم» اهتماماً كبيراً من أجل تحقيق طموحاتهم في كافة المجالات حتى أصبحت الإمارات رائدة في هذا المجال ومركز إشعاع إقليمي ودولي لرياضات «أصحاب الهمم»، بما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية واستضافة كبرى الأحداث الرياضية على كافة الأصعدة مواكبة الحركة البارالمبية على مستوى العالم.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية بدور فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تمكين أصحاب الهمم في المجالات كافة، ولا سيما الرياضية ودمجهم الكامل في المجتمع، معدداً مآثره في دعم الأعمال الإنسانية حيث كان لقراره التاريخي الذي أصدره باستضافة الإمارات للمقر الدائم gلبارالمبية الآسيوية الأثر الكبير وانعكاساته الإيجابية في دعم «أصحاب الهمم» في كبرى قارات العالم، والذي مثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية.

تأجيل

من ناحية أخرى قرر المجلس تأجيل دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2022 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية إلى 2023 بسبب ظروف جائحة كورونا في الصين ورغبة المجلس في إقامة الحدث المهم في ظروف مثالية، حتى تحقق نسخة الصين النجاح الذي ينشده الجميع، واطلع المجلس على تقارير اللجنة المنظمة لألعاب الشباب التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية «طشقند» عام 2025 والألعاب الآسيوية التي تقام في اليابان 2026.

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