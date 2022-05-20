8 مدربين في دوري أدنوك.. ترقب وأمنيات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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مع اقتراب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين من نهايتها، بدأت الأندية في تقييم عمل مدربيها عن الموسم الحالي، تمهيداً لاتخاذ قرارها بشأن التجديد لموسم جديد أو الإقالة واللجوء إلى جهاز فني جديد يستطيع تحقيق الطموحات خلال الموسم المقبل، ووفق متابعة «البيان» فإن هناك 8 مدربين تشير التوقعات إلى ضعف احتمال تواجدهم مع أنديتهم الحالية بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، مقابل 4 مدربين سيتم التجديد لهم خلال الفترة المقبلة بعد تحقيقهم نتائج إيجابية.

وتظهر ملامح الاستقرار لأربعة أندية مشاركة في الدوري، بداية من العين بطل الدوري، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة النادي على التجديد مع الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي قاد الفريق للعودة لمنصات التتويج مرة أخرى بعد 3 مواسم عجاف بتحقيقه الفوز بلقب الدوري وكأس المحترفين هذا الموسم، وظهر الفريق بشكل مميز مما جعله يفوز بلقب الدوري قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات.

استقرار شرقاوي

وهناك شبه استقرار داخل فريق الشارقة على استمرار المدرب الروماني أولارويو كوزمين بعد أن نجح في عودة هيبة الفريق، وعلى مدى 22 مباراة لم يهزم سوى مرة واحدة، وأصبح من الفرق التي يعمل لها المنافسون ألف حساب، واستطاع مواصلة تحقيق الفوز في الدوري مما قاده من المركز الرابع إلى الثاني عن جدارة.

وكذلك الصربي جوران مدرب عجمان، والذي نجح في قيادة فريقه إلى تقديم عروض ونتائج جيدة هذا الموسم، بعدما كان يصارع الهبوط الموسم الماضي، وبالفعل عزمت إدارة النادي التجديد معه لموسم جديد، والأمر نفسه ينطبق على مدرب اتحاد كلباء خورخي داسيلفا الذي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي نجح خلالهما في بقاء الفريق وسط الكبار بل ويحقق نتائج جيدة تقوده للمركز العاشر حتى الجولة الأخيرة للدوري.

وحسم النصر أمره بعد أن تعاقد مع الألماني تورستن فينك، والذي استقال من تدريب ريجا اللاتفي، ليخلف المدرب سالم ربيع، والذي تولى المسؤولية مؤقتاً، خلفاً للأرجنتيني رامون دياز، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية.

مفاوضات

دخل الوحدة في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كارفالال (56 عاماً)، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع فريق براغا، وينافس على التعاقد معه بيرنلي وبلاكبيرن، لخلف المدرب الحالي الفرنسي جريجوري الذي تسلم المهمة مؤقتاً بعد إقالة الهولندي هينك تن كات.

ولا يزال الجزيرة يخضع مدربه مارسيل كايزر للتقييم قبل اتخاذ قرار التجديد من عدمه، وهناك حالة من عدم الرضا في أروقة النادي عن نتائج الفريق في الموسم الحالي، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو القارية، بعد تراجع مستوى الفريق بشكل ملاحظ واحتلاله المركز الرابع بالدوري، والأمر نفسه ينطبق على شباب الأهلي هناك حالة من عدم الرضا بين الجماهير على مستوى الفريق رغم أنه يحقق الفوز.

أما الوصل فهناك ضبابية في مستقبل بقاء المدرب أودير هيلمان من عدمه، فالجماهير غير راضية عن مستوى ونتائج الفريق المتذبذبة من مباراة لأخرى، والإدارة تعكف على تقييم عمل الجهاز الفني لاتخاذ القرار المناسب للفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما تشير المتابعات إلى أن بني ياس في طريقه لعدم التجديد لمدربه الروماني دانيلي ايسابيلا بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة لحالة التوتر والعصبية الزائدة عند المدرب مما يسهم في توتر اللاعبين داخل الملعب.

خورفكان الذي نجح في تأكيد بقائه بدوري المحترفين في الموسم المقبل، بعد أن حقق فوزاً غالياً على حامل اللقب الجزيرة في الجولة الماضية، يبحث عن مدرب ليقود الفريق خلال الموسم المقبل بعد إقالة المدرب الأرجنتيني كاليدرون، وتولى المدرب الوطني عبدالمجيد النمر المسؤولية بشكل مؤقت.

كما تنتظر إدارة الظفرة لحين الانتهاء من الدوري حتى يتضح موقف فريقها بالبقاء من عدمه، وبناء على ذلك سيكون القرار بشأن الجهاز الفني وفي حال استمر الفريق بالدوري سيتم البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، والأمر ينطبق على العروبة، حيث تنتظر إدارة النادي لمعرفة مستقبل الفريق بالبقاء من عدمه لتقرر في مستقبل المدرب التونسي فتحي العبيدي.

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