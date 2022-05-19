بدر طبيب: عودة «الصقور» للمحترفين لن تتأخر

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اعتذر بدر طبيب مدرب الصقور، لجماهير ومحبي النادي عن هبوط الفريق من دوري المحترفين قبل جولتين من نهاية المنافسة، مؤكداً تقديره لصبر الجماهير على الفريق ودعمه طوال مشوار الموسم.

وقال طبيب في حديث مع «البيان»: نادي الإمارات صاحب اسم كبير وتجارب ناجحة، وما حدث كان محزناً للجميع دون شك، لكن يجب الاستفادة من التجربة حتى يعود الفريق أكثر نضجاً ويكون قادراً على تقديم المستوى الذي يليق به والمنافسة على مراكز جيدة في جدول الترتيب.

وأشار طبيب إلى أنه على ثقة بأن العودة للمحترفين لن تتأخر كثيراً لأن الفريق يمتلك مقومات جيدة، ذاكراً أن الصقور به عناصر صغيرة السن تحتاج إلى اكتساب الخبرة والمزيد من الاحتكاك، وقال: قياساً بالإمكانات المتاحة أعتقد أن الفريق سيعود أقوى من السباق ولن يقترب من شبح الهبوط مرة أخرى.

جدية

وأكد طبيب الاهتمام بمباراتي الشارقة وعجمان المتبقيتين في الدوري، ذاكراً أن الهبوط لا يعني الاستهتار والتراخي، وأضاف: لا زلنا نلعب في المحترفين ويجب أن نؤدي بكل جدية، هذا ما يليق بنادي الإمارات ولاعبيه، وعلى العكس لابد من تقديم مستوى جيد واللعب بروح قتالية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق بسبب الهبوط.

وأشار مدرب الصقور إلى أنه سيحافظ على عناصر التشكيلة بنسبة 90% أمام الشارقة وعجمان مع العمل على تحقيق نتائج إيجابية، وأيضا منح الفرصة لمن أثبت وجوده في الفترة السابقة ولعب بمسؤولية من أجل الشعار.

وعاد بدر طبيب وقال: لا يوجد شي يقال في مثل هذه الظروف لأن جميع محبي النادي يشعرون بالحزن لكن هذا حال كرة القدم، وأتمنى أن يكون ما حدث فيه خير للفريق بالاستفادة القصوى من تجربة الهبوط ليعود بمستوى أفضل وأقوى ويعوض أحزان الجماهير بالعديد من الانتصارات.

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