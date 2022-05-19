راشد بن حميد: اختيار طاقم إماراتي بمونديال 2022 إنجاز جديد

المصدر: البيان

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اختيار طاقم تحكيم إماراتي، لإدارة مباريات مونديال 2022، بقيادة محمد عبدالله حسن، والمساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، يعد إنجازًا جديدًا لرياضة الإمارات، واستمرارًا لتميز صافرة قضاة ملاعبنا في التواجد العالمي المستمر منذ مونديال 1994، كما يأتي لنفس الطاقم، بعد مشاركته اللافتة في مونديال 2018 بروسيا، حيث قدم الطاقم الإماراتي أداءً مميزًا استحق عليه الإشادة والثناء.

وتابع: "يولي اتحاد الكرة اهتمامًا كبيرًا بدعم الحكم الوطني، وبمواصلة التطوير في مختلف قطاعات سلك التحكيم، سواء لحكام الساحة أو الحكام المساعدين أو حكام تقنية الفيديو، حيث يتمتع التحكيم الإماراتي بسمعة طيبة على المستويين القاري والدولي، وكان من ثمار ذلك، هو استمرار وجود الطاقم الإماراتي ضمن أطقم المونديال للمرة الثانية على التوالي".

وأشار الشيخ راشد إلى أن ما يتحقق هو نتاج عمل متواصل، لاستكمال مسيرة التميز بالنسبة لقضاة ملاعب الإمارات، في ظل رؤية شاملة تتعلق باستراتيجية التطوير، التي ينتهجها الاتحاد، ويطبقها في جميع اللجان.

وأضاف: "ثقتنا كبيرة في أن يجيد طاقمنا الوطني في إدارة مباريات المونديال، ليكون خير من يمثل رياضتنا، كسفراء فوق العادة، ونتمنى لهم التوفيق".

تألق الصافرة الوطنية

وثمن سالم علي الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، قرار "فيفا" باختيار طاقم إماراتي لمونديال 2022، بقيادة محمد عبد الله حسن، ويعاونه محمد أحمد يوسف وحسن المهري، لافتًا إلى أن تميز الصافرة الوطنية على المستوى القاري والدولي، خلال السنوات الماضية، حاضر بكل قوة، وبشهادة الفيفا، التي تختار الطاقم الإماراتي للمرة الثانية على التوالي، كما يثبت أن خطط التطوير، والنهوض بقطاع التحكيم، تسير بخطى ثابتة، لتحقيق ما تصبو إليه، من حيث رفع كفاءة الأطقم الوطنية، وزيادة قدراتها الفنية والبدنية، لتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي يضع كل الإمكانات في خدمة سلك التحكيم، وجميع القضاة.

وتابع: "اختيار مستحق للطاقم الإماراتي، الذي سبق له المشاركة في مونديال 2018، ونال إشادة الجميع، كما واصل مسيرة التألق، كعادة قضاة ملاعب الإمارات في علاقتهم القوية مع المونديال، منذ عهد المونديالي الأسبق علي بوجسيم".

وأضاف: "الصافرة الإماراتية بخير، وهذا ما سبق وأكدنا عليه، كما أننا نرى تطورًا في المستوى بشكل عام، كما باتت الأطقم الإماراتية حاضرة بقوة في كافة البطولات والمسابقات، على مستوى قاري ودولي، خلال السنوات الأخيرة، وتواصل بنفس الثقة".

وأكد الشامسي أن ذلك الإنجاز سيتم البناء عليه، من أجل مواصلة العمل، لضمان وجود أكثر من طاقم إماراتي مرشح للمونديال في 2026 وما يليها، وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم، يعمل عليها الاتحاد بكل لجانه.

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