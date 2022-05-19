"الفيفا" يختار 3 حكام من الإمارات لإدارة مباريات كأس العالم 2022

المصدر: وام

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن قوائم أسماء الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووقع اختيار لجنة الحكام " الفيفا " على ثلاثة حكام من دولة الإمارات وهم محمد عبد الله حسن ضمن قائمة حكام الساحة، ومحمد الحمادي وحسن المهري ضمن قائمة الحكام المساعدين "حاملو الراية".

وتقام بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة منن 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وتم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست في ضوء مستوى هؤلاء الحكام وأدائهم في بطولات الفيفا السابقة وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

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