الإمارات ترفع حصيلتها في الدورة الخليجية إلى 14 ميدالية

المصدر: وام

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واصل لاعبو الإمارات حصد الميداليات لليوم الثالث على التوالي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، لترتفع الحصيلة حتى الآن إلى 14 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و 5 برونزيات.

وجاء توزيع الميداليات حتى الآن بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات لألعاب القوى، و3 فضيات للرماية، و ذهبية وفضية للسباحة.

وواصل منتخبنا الوطني للرماية التألق في الدورة بإضافة ميداليتين فضيتين في مسابقتي رماية "التراب" الأولى في فئة الفرق عبر الفريق المكون من أحمد يحيى وظاهر العرياني ويحيى المهيري، والثانية من خلال إبراهيم علي في مسابقة البندقية الهوائية 10 متر بعد تأهله للمواجهة النهائية التي جمعته بالعماني سالم الناعبي الذي نال الميدالية الذهبية، بينما حقق المركز الثالث العماني عصام البلوشي.

ونال أحمد عبد الله الأميري الميدالية الفضية بمسابقة المسدس الهوائي 10 متر برصيد 245.3 نقطة.

وضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات، أحرزت لطيفة الكعبي على ذهبية الوثب الثلاثي بعد سحبها من البحرينية بسبب مخالفة إدارية من الأخيرة في دخول المنافسة، ليرتفع رصيد الإمارات إلي 3 ذهبيات.

ونالت الإمارات ميدالية فضية أخرى في سباق التتابع 400x4 والذي ضم كلا من مهرة عبد الرحيم، وفاطمة البلوشي ورقية المرزوقي، ميرة غلوم بزمن 4:20.55 دقيقة وتوج المنتخب البحريني بالذهبية بزمن وقدره 3:48.00 دقيقة، و منتخب الكويت بالبرونزية بزمن 4:25.16 دقيقة.

كما توجت وداد روباري لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى للسيدات ببرونزية إطاحة المطرقة بمسافة 40.63 متر، و توجت هناء الطوقي من سلطنة عمان بالميدالية الذهبية بمسافة 49.36، وفازت بالفضية رانيا الناجي من قطر بمسافة 47.00 متر.

كما حصدت فاطمة الحوسني ذهبية مسابقة رمي القرص مسجلة مسافة 40.98 مترا، إضافة إلى برونزية دفع الجلة.

وأضافت فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي برونزيتي 400 متر و800 متر على الترتيب، ونجح فريق التتابع سيدات المكون من لطيفة الكعبي، وعبير البلوشي، وفاطمة البلوشي، ومهرة عبد الرحيم من حصد الميدالية البرونزية بمسابقة الجري 4x100م.

وفي منافسات ألعاب القوى للرجال، حقق معيوف حسن معيوف لاعب منتخبنا الوطني المركز الثامن في سباق 800 متر، مسجلا زمناً قدره 1.55.78 دقيقة، بينما حل زميله خالد البدواوي في المركز السادس في سباق 3000 متر موانع بزمن قدره 9.45.68 دقائق، ومنعت الإصابة أحمد علي حسن لاعب منتخبنا، من المشاركة في مسابقة رمي القرص.

وفي منافسات السباحة أحرز السباح يوسف المطروشي ذهبية 200 متر حرة بزمن 1:52.95 دقيقة، وأضاف سالم غالب الميدالية الفضية بمسابقة 200 متر فراشة بزمن 2:06.97 دقيقة.

وفي بقية المنافسات، فاز منتخبنا الوطني لكرة السلة على نظيره السعودي بنتيجة 63 /67 وذلك بعد فوزه بنتيجة 71/66 على البحرين في المباراة الأولى ليتبقى له مباراتان مع قطر والكويت، حيث تصعد المنتخبات الأربع الأولى للدور قبل النهائي

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