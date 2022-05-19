سامي الجابرلـ « البيان »: الثقة مفتاح «الأبيض» لبلوغ المونديال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق أن الثقة في النفس مفتاح الأبيض لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أن المنتخب الإماراتي يجب أن يستمر على الحالة المعنوية الجيدة بعد الفوز الأخير على كوريا الجنوبية ونجاحه في الوصول إلى الملحق الآسيوي.

وقال الجابر الذي يحمل 4 مشاركات في بطولات كأس العالم سنوات 1994 و1998 و2002 و2006: المنتخب الإماراتي تطور في الفترة الأخيرة ويجب أن يستثمر المستوى المتراجع للمنتخب الأسترالي، لاعبو الأبيض جيدون ويملكون قدرات فنية عالية وعليهم الثقة في أنفسهم من أجل الوصول إلى مونديال قطر.

وأضاف: أتمنى صعود الإمارات إلى نهائيات كأس العالم، ولو نجحت في تحقيق ذلك ستكون نسخة قطر أفضل كأس عالم للعرب ليس فقط من حيث العدد ولكن لأنها المرة الأولى التي تقام في منطقتنا العربية.

وضمنت 4 منتخبات عربية تأهلها إلى مونديال 2022 وهي السعودية والمغرب وتونس وقطر البلد المستضيف في انتظار خوض الإمارات مباراة الملحق الآسيوي في الـ7 من يونيو المقبل أمام المنتخب الأسترالي، على أن يضرب الفائز من المباراة موعداً مع المنتخب البيروفي في موقعة الملحق العالمي.

وكان العدد الأكبر للمنتخبات العربية في نسخة روسيا 2018، لكن السعودية ومصر والمغرب وتونس أخفقت في تخطي دور المجموعات.

وعن حظوظ المنتخبات العربية في تخطي الدور الأول، أوضح الجابر أن استضافة المونديال في منطقتنا حافز للمنتخبات العربية على التألق، مشيراً إلى أن حظوظها متباينة بحكم نوعية المجموعات ومستوياتها، ولكنها قادرة على تحقيق نتائج أفضل من السابق بفضل الدعم الجماهيري الذي ستجده للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها، داعياً الجمهور العربي إلى عدم وضع هذه المنتخبات تحت ضغط أكبر لأن مهمتها صعبة للغاية.

مجموعة نارية

وأضاف: بالنسبة للمنتخب السعودي، وضعتنا القرعة في مجموعة نارية إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، ولكن أملنا كبير في الدعم الكبير الذي يجده منتخبنا من حكومتنا الرشيدة، ولدينا الثقة في المدرب الفرنسي هيرفي رينارد واللاعبين لمواصلة الأداء القوي، ونقدم صورة جيدة عن الدوري السعودي الذي أصبح من أقوى الدوريات في القارة في ظل وجود 8 لاعبين أجانب، وفي الوقت نفسه يجب أن ندرك أن التصفيات مختلفة تماماً عن النهائيات.

وصرح الجابر أن المنتخب السعودي نجح بامتياز في المرحلة بانتزاع بطاقة الـتأهل إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه، وهو أمر مهم للغاية لأن النهائيات تقام لأول مرة في المنطقة العربية وكان لا بد من التواجد فيها، وأضاف: طموحنا الأولي هو تخطي الدور الأول مثلما فعلنا في 1994، أنا متفائل خصوصاً أن النهائيات تقام في المنطقة العربية.

وأثنى الجابر على الدور الكبير الذي قام به المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على رأس المنتخب السعودي، حيث نجح في إعادته إلى الواجهة وضمان تأهله إلى مونديال قطر في صدارة مجموعته على حساب اليابان وأستراليا صاحبي المركزين الثاني والثالث، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب وعلى المنتخب السعودي أن يثبت النقلة النوعية التي شهدها مع رينارد.

رسالة

وقال سامي الجابر في رسالة وجهها إلى لاعبي وجمهور المنتخب السعودي: أنا على ثقة أنكم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وأدعو جمهورنا على عدم وضع اللاعبين تحت الضغط.

حقق المنتخب السعودي النتيجة الأفضل له في كأس العالم 1994، عندما نجح في بلوغ الدور الثاني باحتلاله المركز الثاني في مجموعته التي ضمت هولندا وبلجيكا والمغرب، لكن الأخضر خرج من دور الـ16 على يد منتخب السويد..

ولم يستطع المنتخب السعودي تكرار الإنجاز من جديد، فخلال مشاركاته الأربع التالية، كان دائماً ما يخرج من الدور الأول.

وعن مشاركته إلى جانب نجوم كرة القدم العالمية في نهائي كأس الأساطير الذي أقيم الأسبوع الماضي بجوار برج خليفة، أوضح الجابر أن تجمع هذا العدد الكبير من أساطير كرة القدم ليس غريباً عن دبي التي تعودت على استضافة كبار النجوم في مناسبات عدة، مشيراً إلى أنه فخور بكونه واحداً من النجوم الذين وجهت لهم الدعوة.

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