شباب الأهلي «صفر اليدين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خرج شباب الأهلي، من الموسم المحلي الجاري، «صفر اليدين» المرة الأولى منذ 4 مواسم، وسط اتفاق جماهيري على أن نتائج الفريق هذا الموسم، الأسوأ على الإطلاق في عصر الاحتراف، ففي الموسم الماضي 2021-2020، حقق الفريق، ثلاثية محلية تضمنت كأس السوبر، وكأس رابطة المحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأنهى الدوري في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط فقط عن الجزيرة الذي توج بطلاً للدوري.

وفي الموسم الجاري 2022-2021، فقد «فرسان دبي»، الألقاب الثلاثة، وودعوا مبكراً المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، إذ فقد الفريق كأس السوبر، بالخسارة من الجزيرة 3-5 بركلات الترجيح بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1.

وفقد كأس رابطة المحترفين الذي يملك 5 ألقاب، بخسارة النهائي أمام العين 4 - 5 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 2-2، وفقد كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي يتصدر قائمة الفرق الفائزة به برصيد 9 مرات، بوداع البطولة من الدور ربع النهائي، بالخسارة من الشارقة 2-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبي.

خامس

في دوري أدنوك للمحترفين، يحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة، وبفارق 22 نقطة كاملة عن العين المتصدر، ليواصل الفريق غيابه عن منصة التتويج بدرع المسابقة منذ موسم 2016-2015، وبعدما بدأ الفريق مشواره بقوة في عصر الاحتراف، بتتويجه بطلاً للنسخة الأولى من دوري المحترفين موسم 2009-2008، ليرفع رصيده من المسابقة الأهم على الصعيد المحلي، إلى 7 ألقاب، ومنها 3 ألقاب في عصر الاحتراف، بعد أن أضاف اللقب في موسمي 2014-2013 و2016-2015.

وتمكن شباب الأهلي في موسم المحترفين الأول 2009-2008، من تحقيق ثنائية الدوري وكأس السوبر، إذ توج بطلاً للدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة، وبكأس السوبر بالفوز على الشباب 1-0، ولكن الفريق خرج من دون ألقاب في الموسمين التاليين 2010-2009 و2011-2010، ثم عاد الفريق إلى منصة التتويج بفوزه بكأس المحترفين موسم 2012-2011.

وحقق شباب الأهلي موسم 2013-2012، لقبه الأول في كأس صاحب السمو رئيس الدولة المرة الأولى في عصر الاحتراف، ثم كان الإنجاز التاريخي بتحقيق ثلاثية في الموسم التالي 2014-2012، بالفوز بثلاثية الدوري وكأس السوبر وكأس المحترفين، وحافظ على كأس السوبر في موسم 2014-2015، وعاد ليتوج بطلاً للدوري موسم 2016-2015، والمرة الأخيرة منذ تطبيق الاحتراف.

وتوج شباب الأهلي، مجدداً بطلاً لكأس السوبر وكأس المحترفين موسم 2017-2016، وغاب عن منصات التتويج موسم 2018-2017، وبعدها لم يغِب عن التتويج قبل الموسم الجاري، بعدما توج بطلاً لكأس المحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2019-2018.

موسم الجائحة

وخسر «فرسان دبي»، كأس المحترفين موسم 2020-2019، وهو المسابقة الوحيدة التي أقيمت في هذا الموسم، الذي تم إلغاؤه لظروف فيروس كورونا، وكان الفريق منافساً قوياً فيه على درع الدوري، ولكنه كان قد ودع أيضاً كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولكنه عوض جماهيره عن الموسم الملغى، بالفوز الموسم الماضي بثلاثية كأس السوبر وكأس المحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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