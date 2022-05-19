الألماني تورستن فينك مدرباً للنصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكمل النصر اتفاقه النهائي مع المدرب الألماني تورستن فينك لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بدلاً من المدرب المواطن الحالي سالم ربيع، الذي كلفته إدارة «العميد» بالإشراف على تدريب الفريق عوضاً عن الأرجنتيني المقال رامون دياز منذ فبراير الماضي.

وأشارت بعض المصادر إلى أن النصر تعاقد مع المدرب الألماني الخميس الماضي في دبي قبل العودة إلى لاتفيا لاستكمال إجراءات إنهاء العقد مع فريقه السابق.

وسيصل فينك خلال الساعات القليلة المقبلة لاستلام مهامه رسمياً على رأس الفريق ومن المتوقع أن يتواجد على دكة احتياط العميد في الجولتين المتبقيتين في دوري أدنوك للمحترفين أمام الظفرة والوحدة.

من جهة أخرى أعلن نادي «ريغا أف سي» اللاتفي في بيان نشره على حسابه الرسمي مغادرة تورستن فينك وجهازه المعاون المكون من الثنائي سيباستيان هان ونيكولا فيدوفيتش مقابل دفع الشرط الجزائي، كما عبر النادي عن خالص امتنانه للمدرب الألماني وتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد.

وبدأ فينك مسيرته الكروية لاعباً في صفوف «فاتنشايد 09» الذي لعب له بين 1989 و1994 قبل أن ينتقل إلى نادي كارلسروه حتى 1997 ومنه إلى بايرن ميونخ أحد أعرق الأندية الألمانية واللعب معه بالفريق الأول من 1997 إلى 2003 ثم بالفريق الثاني حتى اعتزاله في 2006.

مسيرة تدريبية

بدأ فينك مسيرته التدريبية في 2006 مع فريق الشباب بنادي ريد بل سالزبورغ النمساوي كما عمل مساعداً إلى جانب المدرب المخضرم الإيطالي جيوفاني تراباتوني في سالزبورغ، وفي 2008 خاض أول تجربة له كمدرب في الدوري الألماني مع نادي «أنغولشتات 04»، كما درب أندية بازل السويسري وهامبورغ الألماني وأبويل القبرصي وأستريا فيينا في الدوري النمساوي ونادي غراسهوبر السويسري وفيسيل كوبي الياباني.

وحقق فينك العديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية عندما كان لاعباً منها، لقب البونديسليغا مع بايرن ميونيخ 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 2001، وخلال مسيرته التدريبية نجح فينك في قيادة بازل السويسري لتحقيق 3 ألقاب وهي كأس السوبر مرتين وكأس سويسرا وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني وكأس الإمبراطور، ويحتل فينك حالياً المركز الرابع مع فريقه ريغا أف سي في دوري لاتفيا .

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