الجولة 24.. الهابط الأول

المصدر: دبي - علي شدهان

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تمخضت الجولة 24 لدوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، عن إعلان هوية الهابط الأول إلى دوري الدرجة الأولى، فريق الإمارات الملقب بـ «الصقور»، والذي جمع 10 نقاط فقط من أصل 72 نقطة متاحة في 24 جولة من جولات البطولة، والبالغة 26 جولة، وهي «حسبة» تعكس «خيبة» أمل كبيرة، ومؤشراً على تدني مستوى الطموح والإصرار على البقاء ومواصلة اللعب مع الكبار.

هبوط سريع

وبكل تأكيد فإن أسباباً عدة وقفت وراء عودة فريق الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى، لعل أبرزها 3 أسباب بإمكان المتابع التعرف إليها، وتحميلها «وزر» هبوط «الصقور» السريع، وبعد موسم واحد فقط من اللعب مع المحترفين.

الاستقرار الفني

ويتلخص السبب الأول في هبوط الصقور إلى دوري الدرجة الأولى، في عدم الاستقرار الفني، المتمثل في إسناد مهمة الإدارة الفنية إلى أكثر من مدرب خلال الجولات الـ 24 من الدوري، ما أثر سلباً على الأداء العام، وبالتالي النتائج المرجوة، قبل أن يزيد السبب الثاني، والمتعلق في عدم كفاءة المحترفين الأجانب، طين «الصقور» بلة.

استقطابات مؤثرة

وشكلت حاجة فريق الإمارات الماسة إلى استقطابات مؤثرة في «خانتي» اللاعب المواطن والمقيم، سبباً ثالثاً في إعادة «الصقور» إلى «عش» دوري الدرجة الأولى بعد رحلة «خاطفة» مع المحترفين، لم ينجح خلالها الفريق الأخضر في إثبات أحقيته في البقاء موسماً آخر مع الكبار!

نقاط النجاة

وفيما حزم فريق الإمارات، حقائب العودة إلى دوري الدرجة الأولى، باعتباره الهابط الأول من دوري «أدنوك» للمحترفين، بات فريق الظفرة «مرشحاً» قوياً لمرافقة «الصقور»، وقطع تذكرة الهابط الثاني، وذلك في ظل مؤشرات واضحة، في مقدمتها، عدم إظهاره القدر الكافي من الإصرار على انتزاع نقاط «النجاة» في جولات الحسم من معركة البقاء مع الكبار، لا سيما بعد خسارته في الجولة 24، وتوقف رصيده عند حاجز النقطة 18 فقط.

«الناجي» الأشطر

وبينما يبدو الظفرة «مرشحاً» قوياً ليكون الهابط الثاني، قدم فريق العروبة دليلاً عملياً على أنه «قد» يكون «الناجي» الأشطر من معركة الهبوط، بعدما أجاد كثيراً في تثبيت جديته وسعيه ورغبته الواضحة في البقاء مع المحترفين موسماً آخر، إثر تحقيقه فوزاً غاية في الأهمية على مضيفه الإمارات، ورفع رصيده إلى النقطة 17، أي بفارق نقطة واحدة عن الظفرة.

بلا جديد

وفيما يبدو الصراع حامياً في معركة البقاء والهبوط، لم تسجل الجولة 24 أي جديد في مقدمة لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، المحسومة مسبقاً لمصلحة العين المتوج، ولا في المربع، المضمون سلفاً لفرق الشارقة والوحدة والجزيرة، ولا في المنطقة الدافئة التي باتت مراكزها شبه مضمونة لأصحابها، مع انتظار حركة تبادل مراكز لا أكثر ولا أقل في الجولتين الأخيرتين من مشوار الدوري.

ضمان البقاء

يوسف عزير، نجم كرة القدم الإماراتية سابقاً، الناقد الرياضي حالياً، شدد على أن الصورة باتت واضحة جداً بعد الجولة 24 من الدوري، بحسم العين صراع درع البطولة لمصلحته، وضمان فرق الشارقة والوحدة والجزيرة لأضلاع المربع، ومعرفة الهابط الأول، وهو فريق الإمارات، لافتاً إلى أن فريق العروبة، يبدو الأقرب لضمان البقاء مع كبار دوري «أدنوك».

وأشار يوسف عزير إلى أن الظفرة لم يظهر بالصورة التي تمكنه من إبعاد شبح الهبوط في ظل حالة فنية لا تشير إلى مقدرته على الصمود في معركة البقاء، منوهاً إلى أن العروبة على عكس الظفرة تماماً، حقق الفوز بالنقاط الثلاث في الجولة 24، وأظهر قدراً عالياً جداً من الإصرار والعزيمة على ضمان البقاء مع المحترفين.

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