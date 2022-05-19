راشد بن حميد: عمل كبير شهدته الكرة الآسيوية خلال الأعوام الأخيرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على رأس وفد من الاتحاد، في كونغرس الاتحاد الآسيوي الـ 32، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، ظهر أمس، وشارك في الاجتماع أيضاً، عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين.

ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعقد الكونغرس بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وحضره جميع الاتحادات الوطنية في القارة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالاتحاد الآسيوي، والعمل الكبير الذي شهدته الكرة الآسيوية خلال الأعوام الماضية، لا سيما في جوانب التطوير والنهوض بمختلف أوجه العمل الفني والإداري والتنظيمي الآسيوي، ووفق التقارير المرفقة، التي تم عرضها خلال اجتماع الكونغرس. وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، لمراجعة وتدقيق محضر اجتماع الجمعية العمومية.

موافقة

وشهد الاجتماع موافقة الأغلبية على التقرير المالي للاتحاد القاري، الذي شهد طفرة إيجابية، لا سيما من ناحية تعزيز الإيرادات، كما شهد موافقة أغلبية الاتحادات الحاضرة، على مقترح يمنح المكتب التنفيذي الآسيوي، صلاحية اختيار دولة مستضيفة لكأس آسيا 2023، بديلة للصين، التي أعلنت انسحابها من التنظيم.

تركيز

على جانب آخر، ساد الارتياح أروقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إثر قرار تأجيل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى الموسم المقبل، وتعديل الجولة الأخيرة لدوري أدنوك، ما سيكون له أثر إيجابي في تحضيرات الفريق للملحق الآسيوي أمام نظيره الأسترالي، يوم السابع من شهر يونيو المقبل، في استاد أحمد بن علي بالعاصمة الدوحة.

حيث سيتوفر للأبيض الوقت الكافي للتحضير لمباراة الملحق، مع تركيز اللاعبين على تلك المهمة الوطنية، سعياً للتمسك بأمل اجتياز تلك المحطة الحاسمة، ويعكف الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، على متابعة مباريات الدوري، تمهيداً لإعلان قائمة الفريق خلال الأيام المقبلة.

والتي سيدخل أصحابها معسكر إعداد مغلقاً بداية من 24 مايو الجاري، يتخلله لعب مباراة دولية ودية أمام منتخب غامبيا 29 مايو الجاري بدبي، على أن تغادر البعثة إلى الدوحة، في اليوم التالي، لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد والتجهيز والتركيز لمباراة أستراليا الحاسمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز